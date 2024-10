L’administrateur de Biden fournira 750 millions de dollars à Wolfspeed, basé en Caroline du Nord, pour des puces informatiques avancées

WASHINGTON– L’administration Biden-Harris a annoncé mardi son intention de fournir jusqu’à 750 millions de dollars de financement direct à Wolfspeed, cet argent soutenant sa nouvelle usine de carbure de silicium en Caroline du Nord qui fabrique les plaquettes utilisées dans les puces informatiques avancées et son usine de Marcy, New York.

L’utilisation du carbure de silicium par Wolfspeed permet aux puces informatiques utilisées dans les véhicules électriques et d’autres technologies avancées d’être plus efficaces. On estime que les deux projets de l’entreprise basée en Caroline du Nord créeront 2 000 emplois dans le secteur manufacturier dans le cadre d’un plan d’expansion de plus de 6 milliards de dollars.

« L’intelligence artificielle, les véhicules électriques et l’énergie propre sont autant de technologies qui définiront le 21e siècle, et grâce aux investissements proposés dans des entreprises comme Wolfspeed, l’administration Biden-Harris franchit une étape significative vers la relance de la fabrication américaine des puces qui sous-tendent ces technologies. technologies importantes », a déclaré la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué.

La nouvelle installation Wolfspeed à Siler City pourrait être un symbole essentiel lors des élections de cette annéepuisqu’il a ouvert ses portes plus tôt cette année dans un comté swing state qui connaît une expansion économique rapide en grande partie grâce aux incitations fournies par l’administration Biden-Harris.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, fait valoir aux électeurs que la combinaison d’incitations de l’administration augmente le travail en usine, tandis que l’ancien président Donald Trump, candidat républicain, affirme que la menace de tarifs douaniers étendus entraînera la délocalisation des usines à l’étranger. États-Unis.

En 2023, le président Joe Biden s’est exprimé à Wolfspeed pour promouvoir son programme économique, affirmant que cela aiderait les États-Unis à supplanter la Chine. Trump a remporté de justesse la Caroline du Nord lors de l’élection présidentielle de 2020 et a parlé de ramener le secteur de la fabrication de meubles dans l’État.

L’argument de l’administration Biden-Harris est que le soutien du gouvernement encourage des investissements privés supplémentaires, un cas qui semble s’appliquer à Wolfspeed.

En plus de la subvention gouvernementale, un groupe de fonds d’investissement dirigé par Apollo, The Baupost Group, Fidelity Management & Research Company et Capital Group prévoient de fournir 750 millions de dollars supplémentaires à Wolfspeed, a indiqué la société. Wolfspeed s’attend également à recevoir 1 milliard de dollars d’un crédit d’impôt pour la fabrication de pointe, ce qui signifie que l’entreprise aura accès au total à 2,5 milliards de dollars.

Le PDG de Wolfspeed, Gregg Lowe, a déclaré à l’Associated Press que les États-Unis produisent actuellement 70 % du carbure de silicium mondial – et que les investissements aideront le pays à préserver son avance alors que la Chine intensifie ses efforts dans le secteur.

Lowe a déclaré « nous sommes très satisfaits de cette subvention » et a déclaré que le personnel du Département du Commerce accordant les fonds du Loi CHIPS et Science 2022 C’était « génial ».