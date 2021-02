L’administrateur de Biden facturera 170 $ aux journalistes de la Maison Blanche par test Covid au milieu des préoccupations que les petits points de vente seront évincés – rapports

L’administration Joe Biden devrait facturer 170 dollars aux correspondants de la Maison Blanche pour des tests quotidiens de coronavirus, attisant la colère des journalistes, certains notant que cette décision pourrait coûter des milliers de dollars par semaine aux rédactions en difficulté.

Le bureau de presse de la Maison Blanche commencera à facturer les tests la semaine prochaine, a rapporté vendredi le Washington Post, observant que les coûts s’élèvent effectivement à un « frais d’admission » pour les journalistes couvrant l’administration.

Il est inacceptable que la Maison Blanche tente de facturer aux journalistes près de 200 dollars par test COVID lorsqu’ils se présentent à la Maison Blanche. C’est une redevance pour les journalistes pour faire leur travail et cela nuira inévitablement aux petites organisations de presse. @POTUS C’est inacceptable. https://t.co/3yT9l8DCbk – Conor Kelly – L’Américain progressiste (@Prog_American) 27 février 2021

Alors que la Maison Blanche a absorbé les coûts des tests à ce jour, après près d’un an de projections quotidiennes, ils sont devenus un fardeau financier pour le gouvernement, a déclaré le Post, incitant les organes de presse à payer la facture.

L’Association des correspondants de la Maison Blanche (WHCA) – un organisme qui représente les journalistes et organise l’accréditation – et une litanie de journalistes ont sonné l’alarme sur la proposition, certains suggérant que cette décision interférera avec la capacité des citoyens à rester informés et pourrait même porter atteinte à la liberté d’expression. droits.

Mémo envoyé ce soir par le conseil d’administration de la WHCA concernant les tests pic.twitter.com/Tzn5bcQoS1 – Max Tani (@maxwelltani) 26 février 2021

« La WHCA a exprimé la crainte que le coût puisse être prohibitif pour certains journalistes couvrant la Maison Blanche, ce qui pourrait finalement nuire au droit du public de savoir », a déclaré l’association dans une note de vendredi soir, selon Max Tani du Daily Beast.

Nous sommes convaincus que la mise en place de l’infrastructure de sécurité unique qui entoure la Maison Blanche, pour inclure cette nouvelle exigence de tests quotidiens, devrait incomber au gouvernement, et non aux journalistes travaillant à informer le public.

Faisant écho au Post, le correspondant de Reuters pour la politique étrangère, Idrees Ali, a observé qu’une équipe de presse de huit personnes – une taille commune pour les équipes de télévision – coûterait 1360 dollars pour une seule journée de couverture dans le cadre du nouveau programme. « la démence » par Ashton Pittman, écrivain et photographe de Mississippi Free Press.

«Il en coûterait 1 360 $ par jour pour tester un équipage de huit personnes dans le cadre du plan de la Maison Blanche.» https://t.co/Vv4RqUjvn0 – Idrees Ali (@ idreesali114) 26 février 2021

C’est génial que le président n’appelle pas les journalistes "fausses nouvelles" ou "l’ennemi du peuple." Mais entre avoir apparemment décidé de laisser MBS se tirer d’affaire pour meurtre et essayer de faire payer aux journalistes 170 $ par visite au @Maison Blanche? C’est de la folie. https://t.co/W1M63DTMuk – Ashton Pittman (@ashtonpittman) 26 février 2021

Tani de la bête quotidienne rappelé un vœu de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, d’apporter « Vérité et transparence de retour dans la salle de briefing, » en faisant valoir que «Ce qui en fait un coût prohibitif pour les petits points de vente» couvrir la présidence de Biden n’est pas conforme à cet engagement.

Bien que les organes de presse supportent souvent de nombreux coûts associés à la couverture des administrations présidentielles – le paiement des repas lors des affectations au pool, des sièges dans Air Force One et des bureaux temporaires lors de voyages en dehors de DC, par exemple – les questions de santé et de sécurité sont généralement couvertes par le contribuable.

Ils ne nous facturent pas au Capitole! J’y suis régulièrement testé. https://t.co/lm2WoXis2p – Kimberly Leonard (@leonardkl) 26 février 2021

Payer une redevance pour tenir le public américain informé lors d’une pandémie. C’est vraiment un look formidable. https://t.co/Ez3KAkMGEU – Jackie Kucinich (@JFKucinich) 26 février 2021

Cependant, alors que la nouvelle a suscité des inquiétudes dans les médias, l’administration aurait fait un certain nombre d’exceptions à la nouvelle règle, selon la note de la WHCA. Les tests quotidiens resteront gratuits pour les journalistes du pool couvrant le président et le vice-président, ainsi que la première dame et le second gentleman. Ceux donnés «Sièges de salle d’information attribués» recevront également des projections gratuites, tandis que ceux qui ne se qualifieront pas seront autorisés à apporter moins cher « Tests extérieurs » tant qu’ils répondent à certaines normes.

Le pool de presse de la Maison Blanche est composé d’une équipe tournante de journalistes de plusieurs agences de presse différentes qui consacrent une couverture au président, souvent accordé un accès spécial, comme voyager avec lui à des événements.

Les prétendues exemptions n’ont cependant guère apaisé les critiques, l’avocat Ted Boutrous suggérant que, plutôt que de facturer des tests, la Maison Blanche devrait distribuer des immunisations gratuites.

«Au lieu de les facturer pour les tests Covid, la Maison Blanche devrait fournir des vaccins immédiats gratuits aux journalistes qui, au nom du public, scrutent les fonctionnaires du gouvernement qui ont eux-mêmes reçu des vaccinations accélérées pour faire des affaires publiques essentielles». il a dit.

Au lieu de les facturer pour les tests Covid, le @Maison Blanche devrait fournir des vaccins immédiats gratuits aux journalistes qui, au nom du public, scrutent les fonctionnaires qui ont eux-mêmes reçu des vaccinations accélérées pour faire des affaires publiques essentielles. – Ted Boutrous (@BoutrousTed) 26 février 2021

La Maison Blanche affirme que les tests COVID pour les journalistes sollicitent son budget. Même Maison Blanche qui propose un plan de relance de 1,9 TRILLION $. https://t.co/cj5gcMV8oT – Andrew Kerr (@AndrewKerrNC) 26 février 2021

