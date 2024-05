L’administrateur de Biden exhorte la Chine à faire preuve de « retenue » à Taiwan alors qu’un ancien capitaine de la marine avertit le PCC de « se préparer à la guerre »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Des dizaines de navires et d’avions de guerre chinois ont été repérés vendredi au large des côtes de Taïwan, selon des responsables militaires taïwanais. Au total, 49 avions de combat chinois et 19 navires de la marine ont été dénombrés.

Les responsables taïwanais ont rapporté que 35 avions chinois ont survolé la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui est considérée de facto comme la frontière entre les deux pays.

Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par les exercices militaires.

Le ministère chinois des Affaires étrangères fait exploser l’inauguration de Taiwan et l’impasse aux Philippines dans la mer de Chine méridionale

« Nous surveillons de près les activités de la RPC et nous coordonnons avec nos alliés et partenaires concernant nos préoccupations communes », indique le communiqué. « Nous exhortons fortement Pékin à agir avec retenue. »

« Utiliser une transition normale, routinière et démocratique comme excuse pour des provocations militaires risque d’entraîner une escalade et d’éroder les normes de longue date qui maintiennent depuis des décennies la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, ce qui est essentiel pour la sécurité et la prospérité régionales et mondiales et une question de politique internationale. préoccupation », a ajouté Miller.

La Chine sanctionne l’ancien représentant républicain Mike Gallagher après l’investiture du président de Taiwan

Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fustigé les précédents appels à la retenue lancés par les États-Unis en réponse aux exercices militaires passés.

« [The U.S.] n’est pas en mesure de faire des remarques aussi irresponsables », aurait déclaré Wang.

Ces exercices surviennent alors que les tensions continuent de s’intensifier dans la région. L’ancien capitaine de la marine taïwanaise Lu Li Shih a déclaré à Sky News que la Chine « se prépare à la guerre ».

« La Chine se prépare à la guerre en se basant sur le nombre de navires militaires et l’embauche de nouvelles recrues. Tout cela est pour l’autodéfense et pour Taiwan », a déclaré l’ancien capitaine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.