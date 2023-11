L’administrateur de Biden doit condamner le Zimbabwe…

WASHINGTON – Le sénateur américain Jim Risch (Républicain de l’Idaho), membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères, a publié aujourd’hui la déclaration suivante sur la sévère répression de l’opposition par le gouvernement du Zimbabwe :

« Il est clair que le régime de Mnangagwa est bien ancré. Les États-Unis doivent abandonner toute croyance erronée selon laquelle ils peuvent négocier avec les dirigeants actuels du Zimbabwe, qui ont une longue histoire de violations des droits humains, de pratiques de corruption et d’actions antidémocratiques s’étalant sur plus de deux décennies. Il est grand temps que l’administration Biden amplifie sa condamnation de cette sévère répression.

« Les États-Unis devraient utiliser toutes les voies diplomatiques pour forger une coalition de partenaires régionaux et mondiaux qui agiront en faveur des aspirations du peuple du Zimbabwe, et qui n’ignoreront pas la manipulation par le gouvernement de la désastreuse situation démocratique, économique et humanitaire pendant des années. son bénéfice corrompu.

Arrière-plan:

Au cours de l’année dernière, le Zimbabwe a été pris dans un cycle continu d’oppression sous la direction du président Mnangagwa. Son régime se caractérise par le fait de museler les critiques, d’une corruption endémique et de s’accrocher au pouvoir par des méthodes illégitimes. Le gouvernement a compromis l’intégrité des élections en recourant à la violence, à la coercition et en exerçant une influence indue sur le déroulement des élections. Le régime n’a pas réussi à respecter les normes démocratiques fixées par les organismes locaux et régionaux, notamment la Communauté de développement de l’Afrique australe, en particulier lors des élections générales d’août.

Les récents efforts déployés par l’administration de Mnangagwa pour perturber les activités du principal parti d’opposition ont conduit à l’expulsion de 15 députés de l’opposition et à l’annonce de nouvelles élections partielles. Cette stratégie est conforme aux efforts passés visant à diminuer l’influence de l’opposition au Parlement.

La violence parrainée par l’État se poursuit également, comme en témoigne l’enlèvement et la torture du plus jeune député du pays, l’honorable Takudzwa Ngadziore, qui reflète les mauvais traitements infligés à d’autres parlementaires de l’opposition et dirigeants de la jeunesse en 2020. Les arrestations en cours et les longues détentions de personnalités de l’opposition , comme Job Sikhala, illustrent, pour des raisons souvent discutables et politiquement motivées, comment le gouvernement utilise le système juridique pour réprimer l’opposition et d’autres voix critiques.

###