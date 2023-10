L’administrateur de Biden dévoile les sanctions sur les programmes iraniens de missiles et de drones après l’expiration de l’interdiction de l’ONU

L’administration Biden s’est engagée mercredi à maintenir les restrictions sur les programmes iraniens de missiles balistiques et de drones après l’expiration des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’arsenal de missiles de Téhéran.

L’administration a annoncé de nouvelles sanctions et d’autres mesures destinées à empêcher l’Iran de vendre ou d’acquérir des pièces ou des technologies liées aux missiles balistiques ou aux drones, affirmant que Washington resterait concentré sur la question malgré l’expiration des mesures de l’ONU.

Cette annonce intervient alors que les États-Unis accusent l’Iran d’être complice de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a coûté la vie à des centaines de civils, citant le soutien de longue date de Téhéran aux militants du groupe en termes d’entraînement et d’armes, y compris la technologie des fusées.

« Nous sommes très préoccupés par la prolifération des missiles et des drones (véhicules aériens sans pilote) en Iran », a déclaré un haut responsable du Département d’État. « Et nous agissons. Ce n’est pas comme d’habitude », a déclaré le responsable. « Nous sommes lucides sur la menace iranienne. »

La Russie a déclaré qu’elle n’était plus liée par les restrictions du Conseil de sécurité de l’ONU qui ont expiré mercredi, sans toutefois indiquer si elle choisirait de fournir de la technologie ou une assistance aux projets de missiles iraniens.

Les restrictions de l’ONU ont expiré en vertu d’une disposition « d’extinction » de l’accord nucléaire iranien de 2015, qui a assoupli les sanctions contre Téhéran en échange de limites au programme nucléaire du pays. Le président de l’époque, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, a réimposé les sanctions américaines et en a introduit de nouvelles.

L’administration Biden a déclaré avoir sanctionné 11 personnes, huit entités et un navire basés en Iran, en Chine et au Venezuela pour avoir prétendument soutenu la production et la prolifération de missiles et de drones iraniens. Il a également publié un avis à l’intention de l’industrie privée citant des technologies à double usage qui pourraient être utilisées pour l’arsenal iranien.

L’administration a également publié une déclaration commune de 46 pays s’engageant à prendre des mesures pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert d’articles liés aux missiles balistiques ou aux drones vers et depuis l’Iran, notamment en renforçant les efforts d’interdiction.

L’administration Biden a été critiquée par les Républicains à Washington pour ses efforts diplomatiques passés visant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et pour sa décision d’accorder à l’Iran l’accès à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens gelés pour obtenir la libération de cinq Américains détenus à Téhéran. .

Les critiques de la politique de l’administration soutiennent également que la Maison Blanche aurait dû prendre des mesures pour empêcher l’expiration des sanctions de l’ONU sur les activités de missiles balistiques de l’Iran, affirmant qu’elle aurait pu invoquer une disposition de l’accord nucléaire de 2015 pour « revenir » sur les sanctions.

« L’annulation des sanctions de l’ONU sur les essais, transferts et autres activités de missiles balistiques de l’Iran sera un signe supplémentaire de l’indécision de la communauté internationale à dire et à faire ce qu’il faut à l’égard de l’Iran. Cela encouragera donc l’Iran à redoubler d’efforts face à ses mandataires terroristes et à la prolifération des armes », a déclaré Behnam Ben Talebluchercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties.