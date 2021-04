L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle allouerait 1,7 milliard de dollars pour suivre les variantes hautement infectieuses du coronavirus qui constituent désormais une menace majeure pour la lutte des États-Unis contre la pandémie.

Les fonds, prélevés sur le plan de secours Covid de 1,9 billion de dollars signé le mois dernier, seront utilisés pour aider à améliorer la détection, la surveillance et l’atténuation des «souches nouvelles et potentiellement dangereuses» du virus, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué de presse.

Les variantes de Covid représentent désormais environ la moitié de tous les cas aux États-Unis, selon la Maison Blanche. Les mutations peuvent être jusqu’à 70% plus transmissibles que la souche originale de Covid, a déclaré vendredi Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un point de presse.

Leur propagation continue « rend la course pour arrêter la transmission encore plus difficile et menace de submerger à nouveau notre système de santé dans certaines parties de ce pays », a déclaré Walensky.

Elle a noté que B.1.1.7, la variante identifiée à l’origine au Royaume-Uni, représentait 44% de la diffusion américaine de Covid au cours de la semaine du 27 mars.

La propagation des variantes contribue à une augmentation « très préoccupante » des cas, des hospitalisations et des visites aux urgences, a déclaré Walensky. Les décès quotidiens moyens ont augmenté pour le troisième jour consécutif à plus de 700 par jour, a-t-elle déclaré.

Un milliard de dollars du dernier investissement de l’administration dans le domaine des coronavirus sera utilisé pour aider le CDC et les départements de santé juridictionnels à étendre le séquençage génomique, ce qui les aidera à identifier les mutations, a déclaré la Maison Blanche.

« L’émergence de variantes souligne le besoin critique d’une surveillance génomique rapide et continue », a déclaré Walensky lors du briefing.

400 millions de dollars des fonds restants « alimenteront la recherche de pointe en épidémiologie génomique », a déclaré la Maison Blanche, à travers la création de six « centres d’excellence » qui formeront des partenariats entre les départements de santé et les établissements universitaires.

Les 300 millions de dollars finaux serviront à renforcer la soi-disant infrastructure bioinformatique, « créant un système unifié pour le partage et l’analyse des données de séquence d’une manière qui protège la vie privée mais permet une prise de décision plus éclairée », a déclaré la Maison Blanche.

Une première tranche de financement de 240 millions de dollars sera versée aux États et territoires américains au début du mois de mai, la Californie, le Texas et la Floride recevant les plus gros lots. La Maison Blanche a déclaré qu’une plus grande partie de l’argent serait investie sur une période de plusieurs années.

Pendant ce temps, les experts de la santé continuent de pousser les Américains à se faire vacciner contre Covid.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré jeudi lors d’une audience au Congrès que B.1.1.7 est « très bien couvert par les vaccins que nous utilisons », et que même avec d’autres variantes, « si la vaccination ne ne protège pas contre l’infection initiale, il protège contre les maladies graves. «

« Nous sommes dans une course entre la vaccination du plus grand nombre de personnes aussi rapidement et aussi rapidement que possible, et la menace d’une résurgence des virus dans notre pays », a déclaré Fauci.