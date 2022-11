L’administrateur de Biden demandera à la Haute Cour de prendre en charge le plan d’endettement des étudiants

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden prévoit de demander à la Cour suprême de rétablir le plan d’annulation de la dette étudiante du président, selon un dépôt légal jeudi avertissant que les Américains seront confrontés à des difficultés financières si le plan reste bloqué devant le tribunal lorsque les remboursements de prêts doivent redémarrer en janvier.

Le ministère de la Justice se bat pour maintenir le plan de Biden en vie après qu’il a été interrompu par deux tribunaux fédéraux ces dernières semaines. L’agence demande une action rapide pour bloquer les deux décisions et permettre au plan de prendre effet alors même qu’il se déroule devant les tribunaux du pays.

Dans un dépôt légal jeudi, l’administration a annoncé son intention de faire appel de l’une de ces décisions, rendue par une cour d’appel fédérale à Saint-Louis, devant la plus haute cour du pays. Et il dit qu’il est prêt à faire appel de l’autre cas si nécessaire.

La Maison Blanche a déclaré qu’il l’emporterait, mais même certains partisans du plan s’inquiètent de ses chances devant une Cour suprême conservatrice qui a réduit l’autorité de Biden d’autres manières, y compris dans une décision de juin limitant la capacité de l’Agence de protection de l’environnement à limiter le plan d’alimentation. émissions.

Le plan de Biden promet 10 000 $ d’annulation de la dette étudiante fédérale à ceux dont le revenu est inférieur à 125 000 $ ou aux ménages gagnant moins de 250 000 $. Les bénéficiaires de la subvention Pell, qui démontrent généralement plus de besoins financiers, sont éligibles à une aide supplémentaire de 10 000 $.

Maintenir l’allégement de la dette en attente laisserait le gouvernement devant un “choix inutilement périlleux”, a fait valoir l’administration dans son dossier. S’il redémarre le remboursement des prêts étudiants comme prévu le 1er janvier, des millions d’Américains seront facturés pour une dette dont l’annulation avait été promise. Mais si le gouvernement prolonge la pause de paiement, cela coûtera des milliards de dollars en revenus perdus.

Il s’appuie sur les arguments avancés par l’administration dans d’autres documents cette semaine, avertissant que de nombreux Américains ne pourront pas payer leurs dettes étudiantes en janvier si le plan d’annulation reste interrompu.

Pour les emprunteurs typiques, les paiements mensuels seraient de 200 à 300 dollars supérieurs à ce qu’ils seraient si le plan de Biden se concrétisait, a déclaré le ministère de l’Éducation. La pression pourrait entraîner une flambée des taux de défaut, qui ont été multipliés par vingt en moyenne à la suite d’autres catastrophes naturelles.

“Nous prévoyons qu’il pourrait y avoir une augmentation historiquement importante du montant des impayés et des défauts de paiement sur les prêts étudiants fédéraux à la suite de la pandémie de COVID-19”, a déclaré le sous-secrétaire à l’éducation James Kvaal dans un dossier mardi. “Cela pourrait entraîner l’un des préjudices que le programme ponctuel d’allégement de la dette des étudiants était censé éviter.”

Dans son dernier dossier, le ministère de la Justice demande à une cour d’appel de lever une décision du juge du tribunal de district américain Mark Pittman annulant le plan de Biden. Pittman, qui a été nommé par l’ancien président Donald Trump et est basé à Fort Worth, au Texas, a décidé la semaine dernière que le plan de Biden outrepassait son autorité présidentielle et usurpait les pouvoirs du Congrès pour faire des lois.

Il découle d’un procès intenté par deux emprunteurs qui ne sont pas éligibles à un allégement selon les paramètres du plan de Biden. Le programme a été arrêté séparément par un tribunal de Saint-Louis après que six États dirigés par les républicains ont déclaré qu’il nuirait aux institutions financières.

Près de 26 millions de personnes ont déjà demandé l’aide, dont 16 millions ont été approuvées, mais le ministère de l’Éducation a cessé d’accepter et de traiter les demandes la semaine dernière après que le plan a été jugé illégal.

Le plan de Biden a suscité une vague de contestations judiciaires, qui ont donné des résultats mitigés. Les opposants à l’annulation de la dette ont demandé à la Cour suprême d’intervenir au moins deux fois après l’échec de leurs affaires devant les juridictions inférieures. La Cour suprême a rejeté les deux demandes.

Le déluge de poursuites a mis en péril le plan de Biden, qui était censé tenir une promesse de campagne majeure. Il n’est désormais pas certain que les 40 millions d’emprunteurs auxquels on avait promis un allégement de la dette devront commencer à rembourser cette dette en janvier.

Le plus grand risque concerne 18 millions d’emprunteurs à qui on a dit que la totalité du solde de leur prêt serait annulée. Même si les paiements reprennent, ces emprunteurs pourraient penser qu’ils sont en sécurité et ignorer les factures, a averti le ministère de l’Éducation.

Les emprunteurs qui accusent des retards de paiement peuvent faire face à de lourdes conséquences, notamment des dommages à leurs cotes de crédit et la retenue des salaires et des remboursements d’impôts.

Les avocats et certains démocrates du Congrès font pression sur Biden pour prolonger la pause de paiement jusqu’à ce que toutes les contestations judiciaires soient résolues, malgré sa précédente assurance que le gel prendrait fin après le 31 décembre.

Dans un dossier déposé mardi, le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il “examinait toutes les options disponibles”. Mais il a averti que la prolongation de la pause pourrait coûter au gouvernement fédéral “plusieurs milliards de dollars par mois en revenus de prêts non récupérés”.

Le gel a déjà coûté au gouvernement fédéral plus de 100 milliards de dollars de revenus, selon un rapport de juillet du Government Accountability Office. Les critiques avertissent qu’une autre prolongation pourrait aggraver l’inflation et augmenter le risque de récession économique.

Dans une action distincte ciblant la dette étudiante, les départements de l’Éducation et de la Justice ont annoncé une nouvelle politique visant à faciliter l’annulation des prêts étudiants par les emprunteurs devant le tribunal de la faillite.

Lorsque les emprunteurs en faillite tentent de faire annuler leurs prêts étudiants fédéraux, les avocats du gouvernement ont généralement pris des mesures pour le bloquer.

Les défenseurs se plaignent depuis longtemps que seule une infime partie des emprunteurs en faillite réussissent à faire effacer leurs prêts étudiants, et de nombreux avocats ne prennent même pas ces affaires en charge. En tant que candidat à la présidentielle, Biden a promis de résoudre le problème.

Le ministère de la Justice a envoyé jeudi de nouvelles directives à ses avocats précisant quand ils peuvent soutenir la demande d’annulation de la dette étudiante d’un emprunteur. Les juges ont toujours le dernier mot, mais le département a déclaré que ses conseils conduiraient à “des résultats plus justes et plus cohérents”.

Par ailleurs, un juge fédéral a approuvé mercredi un règlement du ministère de l’Éducation qui annulera 6 milliards de dollars de dette étudiante pour les emprunteurs qui disent avoir été fraudés par des collèges à but lucratif. L’accord a été proposé en juin mais a été retardé en raison d’un défi lancé par plusieurs écoles.

Un juge fédéral de San Francisco a conclu que le règlement était équitable. Les avocats et l’administration Biden ont applaudi l’approbation, tandis qu’un groupe à but lucratif de l’industrie universitaire a promis de faire appel de la décision.

Dans le cadre du règlement, le ministère de l’Éducation a accepté d’annuler les prêts d’environ 200 000 emprunteurs qui se sont rendus dans l’un des plus de 150 collèges à but lucratif et ont ensuite demandé l’annulation en raison d’une mauvaise conduite de leurs écoles.

Cela découle d’un procès de 2019 accusant l’administration Trump de bloquer intentionnellement le programme d’allégement des prêts pendant qu’elle réécrivait les règles.

Collin Binkley, l’Associated Press