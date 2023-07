L’administrateur de Biden demande aux employeurs d’aider alors que des millions de personnes perdent leur couverture

Caroline Brehmann | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Chiquita Brooks-LaSure témoigne devant la commission sénatoriale des finances lors de son audience de nomination pour être administratrice des Centers for Medicare & Medicaid Services à Washington le jeudi 15 avril 2021.

L’administration Biden a appelé jeudi les entreprises à aider à garder leurs employés assurés alors que des millions de personnes à travers les États-Unis sont soudainement couvertes par Medicaid.

Chiquita Brooks-LaSure, qui dirige les Centers for Medicare et Medicaid Services, dit aux employeurs dans une lettre que les travailleurs qui ont perdu la couverture Medicaid devraient être autorisés à s’inscrire à des plans de santé collectifs à tout moment au cours de l’année prochaine via une période d’inscription spéciale.

Les entreprises sont tenues d’accorder aux employés un minimum de 60 jours pour s’inscrire à leurs plans de santé collectifs. Brooks-LaSure a déclaré, cependant, que ce n’est pas assez de temps étant donné le nombre de personnes qui perdent soudainement leur couverture Medicaid.

Plus de 3 millions de personnes ont perdu Medicaid depuis avril, lorsque les protections de couverture mises en place par le Congrès lors de l’urgence de santé publique Covid-19 ont expiré, selon KFF, une organisation à but non lucratif qui étudie les problèmes de santé.

Medicaid est le programme d’assurance maladie pour les personnes à faible revenu. Le programme est fortement financé par le gouvernement fédéral mais est largement administré par les États.

Le Congrès avait interdit aux États de désinscrire des personnes de Medicaid pendant la pandémie en échange d’une augmentation du financement. La couverture de Medicaid a atteint un sommet historique de plus de 86 millions de personnes en mars 2023, soit une augmentation de 35 % par rapport à février 2020.

Avec l’expiration de ces protections, les États examinent maintenant l’admissibilité des personnes pour la première fois en trois ans et des millions de personnes perdent ainsi leur assurance maladie.