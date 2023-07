Le rapport, soi-disant commandé par le Congrès l’année dernière, a été publié le même jour que des commentaires similaires de la CE

Le Bureau américain de la politique scientifique et technologique a décrit à quoi pourrait ressembler un programme de géotechnique aux États-Unis dans un rapport publié vendredi. Les chercheurs ont souligné que leur travail n’était pas censé être une approbation de ces technologies, mais avait simplement été commandé par le Congrès l’année dernière dans le cadre d’un projet de loi de crédits pour la recherche « interventions solaires et autres interventions climatiques rapides. »

Le rapport examine la meilleure façon de rechercher les risques, les avantages et la faisabilité de « modification du rayonnement solaire », qui vise à contrôler le climat de la Terre en augmentant le pourcentage de rayons solaires réfléchis dans l’espace. L’injection d’aérosols stratosphériques (envoyant des particules réfléchissantes dans l’atmosphère) et l’éclaircissement des nuages ​​marins (créant des nuages ​​plus blancs) sont tous deux envisagés.

Alors que la modélisation informatique suggère que les deux méthodes pourraient refroidir la planète « d’ici quelques années » même les modèles ont lancé ce que les chercheurs appellent « résultats inattendus potentiels dans le système climatique ». D’autres scientifiques ont précisé que le refroidissement de l’atmosphère dans une zone avec la géo-ingénierie provoque un réchauffement ailleurs et risque un effet de réchauffement de rebond dans la zone d’origine si la géo-ingénierie est arrêtée.















Tout en reconnaissant que les risques d’ingérence dans l’atmosphère terrestre sont susceptibles d’être aussi importants, voire supérieurs, que ceux qui limitent les efforts d’atténuation du changement climatique à des initiatives au niveau du sol telles que la limitation des émissions de gaz à effet de serre, le rapport a souligné l’importance cruciale de pouvoir détecter quand et où « autres acteurs publics et privés » – ceux qui ont une plus grande tolérance au risque ou, plus inquiétant, moins de compréhension des problèmes en jeu – expérimentent la technologie.

« Un programme de recherche caractérisé par la transparence et la coopération internationale contribuerait à une plus large base de confiance autour de cette question », il déclare, faisant peut-être allusion à l’absence de celui-ci qui s’est accumulé dans les expériences du secteur privé sur le terrain, qui ont déjà abouti à au moins un pays – le Mexique – interdisant complètement la géo-ingénierie.

Toute recherche scientifique doit donc également inclure des recherches sur les aspects sociétaux de la technologie, tels que les retombées géopolitiques potentielles, les risques pour la santé humaine et la manière dont sa mise en œuvre affectera les populations par rapport à la manière dont ces populations seraient autrement affectées par le changement climatique, selon le rapport.

Malgré 44 pages consacrées à la contemplation des tenants et aboutissants des expériences de modélisation de la gradation du soleil pour sauver la planète, l’administration Biden, dans une déclaration accompagnant le rapport, a rassuré les lecteurs sur le fait qu’il existe « aucun plan n’est en cours pour établir un programme de recherche complet axé sur la modification du rayonnement solaire. »

La Commission européenne a publié vendredi son propre rapport sur les implications du changement climatique pour la sécurité nationale, exprimant un désintérêt étonnamment similaire à s’engager dans la modification du rayonnement solaire lui-même, mais une inquiétude intense quant à savoir si d’autres l’expérimentaient. Le chef de la politique climatique de l’UE a mis en garde contre toute tentative de projets de géo-ingénierie à grande échelle sans la pleine coopération du bloc.