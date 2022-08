L’administrateur de Biden crée un poste d’ambassadeur de la région arctique pour lutter contre le changement climatique et les menaces géopolitiques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’administration Biden a annoncé son intention de créer un nouveau poste d’ambassadeur itinérant pour représenter la région arctique au milieu des tensions géopolitiques croissantes avec deux autres grands acteurs de la région, la Chine et la Russie.

“Afin de promouvoir les intérêts américains et la coopération avec les alliés et les partenaires dans l’Arctique, et après de longues consultations avec les membres du Congrès, les responsables gouvernementaux locaux et fédéraux et les parties prenantes externes, le président prévoit d’élever le poste de coordinateur de l’Arctique en nommant un ambassadeur à- Grand pour la région arctique, sous réserve de l’avis et du consentement du Sénat”, a écrit le département d’État dans un communiqué de presse le vendredi.

Il a expliqué qu’une région arctique “pacifique” et “prospère” est d’une “importance stratégique critique” pour les États-Unis ainsi qu’une “priorité” pour le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le département d’État a déclaré que la “lutte contre le changement climatique” était également un facteur contribuant à l’établissement de la nouvelle position.

L’administration a écrit que le devoir du nouvel ambassadeur sera de “faire avancer” la politique américaine dans la région tout en s’engageant avec ses homologues des pays arctiques et non arctiques ainsi qu’avec les groupes autochtones.

“Nous sommes impatients de poursuivre notre solide partenariat avec le Congrès pour confirmer rapidement l’ambassadeur itinérant, une fois qu’une nomination aura été envoyée au Sénat”, a ajouté le communiqué de presse.

La nouvelle position intervient à un moment où la Russie revendique de manière agressive les nouvelles voies maritimes qui se sont ouvertes dans l’Arctique en raison du recul des glaces, tandis que la Chine se présente comme un “État proche de l’Arctique” alors qu’elle étend son contrôle dans la région, Le New York Post a rapporté.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.