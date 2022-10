L’administrateur de Biden assouplit les règles d’annulation de la dette étudiante

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden va de l’avant avec une refonte de plusieurs programmes d’annulation de la dette étudiante, visant à permettre aux emprunteurs d’obtenir plus facilement un allégement s’ils sont dupés par leurs collèges ou s’ils travaillent une décennie en tant que fonctionnaires .

Le ministère de l’Éducation a finalisé lundi un ensemble de règles qu’il avait proposées plus tôt cette année. Les nouvelles règles entrent en vigueur en juillet et sont distinctes du vaste plan d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden, qui a été retenu devant les tribunaux dans le cadre d’une contestation judiciaire des États dirigés par les républicains.

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, l’a qualifié d ‘«étape monumentale» qui accélérera et simplifiera l’obtention d’un allégement de la dette. “L’administration Biden répare un système défectueux et donne la priorité aux emprunteurs”, a déclaré Cardona aux journalistes lundi.

Le principal des changements est la refonte d’un programme connu sous le nom de défense de l’emprunteur, qui offre une remise de dette aux étudiants dont les collèges font de fausses publicités ou commettent une fraude. Le programme vise à aider les victimes des collèges prédateurs à but lucratif, mais il a été enlisé par des règles complexes et des batailles politiques, ce qui a entraîné un arriéré croissant de candidatures.

La nouvelle politique précise que le ministère de l’Éducation peut examiner les réclamations d’emprunteurs individuels ou qu’il peut accorder le pardon à d’énormes pans d’étudiants du même collège, s’il s’avère qu’il a commis une fraude. Le département peut poursuivre ces réclamations de «décharge de groupe» seul ou en réponse à des demandes d’États ou de groupes juridiques à but non lucratif.

C’est un renversement des politiques de l’ère Trump qui éliminaient les décharges de groupe et rendaient plus difficile pour les individus de se qualifier pour l’aide. La nouvelle règle cimente la capacité du département à effacer la dette de milliers d’emprunteurs en une seule action, comme l’administration Biden l’a déjà fait pour ceux qui ont fréquenté ITT Tech, Corinthian Colleges et d’autres chaînes universitaires à but lucratif.

Dans un changement majeur, le gouvernement fédéral pourra également obliger les collèges à couvrir les frais lorsque leurs étudiants se voient accorder une annulation de prêt en raison d’une fraude. Ces coûts ont généralement été répercutés sur les contribuables, ce qui a suscité des plaintes de la part de critiques conservateurs qui affirment que le programme annule trop librement la dette aux dépens du public.

“Nous faisons passer les étudiants avant les intérêts particuliers”, a déclaré Cardona, ajoutant que son agence s’attaquerait aux “écoles louches” qui laissent les étudiants lourdement endettés et obtiennent des diplômes universitaires “inutiles”.

Les règles ont été adoptées par les défenseurs des étudiants mais fustigées par un groupe industriel représentant les collèges à but lucratif. Le groupe a déclaré que les règles priveraient les écoles des protections d’une procédure régulière, et il s’est demandé dans quelle mesure le département avait examiné les plus de 5 000 commentaires publics répondant à sa proposition initiale.

“Le département a pris des raccourcis dans la hâte d’imposer une règle punitive de défense des emprunteurs avec de graves failles juridiques et réglementaires qui pourraient saper le système éducatif américain”, a déclaré Jason Altmire, ancien membre du Congrès démocrate et président-directeur général de Career Education Colleges and Universities. .

La refonte apporte également de grands changements au programme de pardon des prêts de la fonction publique, qui a été créé par le Congrès pour inciter les travailleurs du gouvernement et des organisations à but non lucratif, mais n’a pas tenu sa promesse en raison de règles notoirement complexes.

En vertu des règles existantes, les enseignants, les infirmières et les autres fonctionnaires peuvent obtenir l’effacement du reste de leur dette étudiante fédérale après avoir effectué 120 paiements mensuels. Tous les paiements doivent être effectués en totalité et dans les 15 jours suivant leur date d’échéance, sinon ils ne sont pas pris en compte dans les 120 mensualités.

La nouvelle règle efface la règle des 15 jours, permettant aux paiements de compter même s’ils sont effectués en retard ou en plusieurs versements. Il permet également aux emprunteurs d’effectuer jusqu’à un an de paiements à l’avance en une seule somme, plutôt que d’effectuer des paiements mensuels.

Les emprunteurs dans certaines situations pourront également progresser vers l’annulation de la dette même s’ils n’effectuent pas de paiements. Ceux dont les prêts étudiants sont suspendus pour un traitement contre le cancer, le service militaire ou le Peace Corps, par exemple, seront traités comme s’ils effectuaient toujours des paiements mensuels pendant cette période.

Une plus grande flexibilité sera également ajoutée à un programme distinct offrant l’annulation de la dette aux personnes handicapées.

Ce programme annule la dette étudiante fédérale pour les personnes qui sont handicapées de façon permanente et incapables de générer des revenus importants. Mais beaucoup ont obtenu cet allègement, leur dette a ensuite été rétablie parce qu’ils n’ont pas soumis de documents au cours d’une période de suivi de trois ans.

La nouvelle règle éliminera la période de surveillance et rendra plus de types de handicaps éligibles à l’annulation.

L’assouplissement des règles concernant les programmes d’annulation de dette existants a été une priorité pour l’administration Biden, qui a déjà accordé 38 milliards de dollars d’annulation de dette aux étudiants fraudés, aux étudiants publics et autres. Cela n’inclut pas le vaste plan d’annulation de Biden, qui est estimé à environ 400 milliards de dollars.

Une cour d’appel fédérale a temporairement bloqué le plan de Biden, créant une incertitude pour des millions d’emprunteurs à qui on a dit qu’ils obtiendraient jusqu’à 20 000 $ annulés. Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il traitait toujours les demandes même s’il lui était interdit d’effacer la dette. Cardona a déclaré lundi que son agence avançait «à toute vapeur» avec le plan.

Collin Binkley, L’Associated Press