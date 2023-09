L’administrateur de Biden annonce l’entrée d’Israël dans le programme d’exemption de visa

WASHINGTON — Les citoyens israéliens ont rejoint un club exclusif autorisant l’entrée sans visa aux États-Unis, une décision qui intervient malgré les tensions avec Washington sur le traitement des Palestiniens et les politiques intérieures de division poursuivies par le gouvernement de droite de l’État juif.

L’administration Biden a officiellement accepté l’allié clé des États-Unis dans son programme d’exemption de visa après des années d’efforts. La décision signifie également que tous les citoyens américains pourront demander une entrée sans visa en Israël dans le cadre de l’accord de réciprocité de ce pays.

« L’admission d’Israël au programme d’exemption de visa est une réalisation importante dans le partenariat américano-israélien vieux de 75 ans – mais pour être clair, la décision d’admettre Israël n’a pas été prise comme une faveur, mais parce qu’elle profite à la fois aux intérêts américains et israéliens. « , a déclaré un responsable de l’administration. « Les mesures qu’Israël a prises pour se qualifier pour le VWP augmenteront non seulement la sécurité des frontières américaines, de l’immigration et de la lutte contre le terrorisme, mais faciliteront également les voyages et le commerce légitimes entre nos pays et nos peuples. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a fait cette désignation sur recommandation du secrétaire d’État Antony Blinken, après une période d’essai visant à déterminer si Israël satisfaisait pleinement aux exigences strictes du programme, en particulier en matière de réciprocité, compte tenu de l’histoire des expériences de voyage disparates auxquelles sont confrontés les Américains palestiniens.

La période d’observation a commencé à la mi-juillet après que les deux pays ont signé un protocole d’accord établissant les conditions d’entrée, Israël étant confronté à une date limite du 30 septembre pour s’y conformer. Un responsable de l’administration Biden a qualifié les résultats de cet effort d’« impressionnants » et a célébré la décision comme un accomplissement après des années d’efforts, notant que la participation d’Israël au programme aidera également les deux pays à coopérer en matière de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de contrôle de l’immigration.

Les Américains palestiniens qui vivent en Cisjordanie occupée et à Gaza pourront également se rendre en Israël sans visa – même si certains critiques sont sceptiques quant au fait qu’ils seront traités de la même manière que les autres voyageurs américains à l’avenir.

Israël impose depuis longtemps des exigences différentes aux Palestiniens américains, notamment en leur refusant l’entrée à l’aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv, pour des visites en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les obligeant à passer par la Jordanie ou l’Égypte comme les autres Palestiniens. Ces derniers mois, Israël a pris des mesures pour modifier ces conditions d’entrée, autorisant les Américains palestiniens à entrer et sortir de l’aéroport Ben Gourion, et s’est engagé à faciliter les déplacements des Américains palestiniens entrant et sortant de la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Èmee Associated Press a rapporté.

« Il y a tellement de problèmes avec cette décision », a déclaré à l’AP Yousef Munayyer, chef du programme Palestine-Israël et chercheur principal au Centre arabe de Washington. « L’exigence de réciprocité n’est clairement toujours pas respectée puisque la politique israélienne continue de traiter différemment certains Américains, en particulier les Américains palestiniens. L’administration semble cependant déterminée, aux plus hauts niveaux, à ignorer cette discrimination continue à l’encontre des citoyens américains pour précipiter Israël dans le programme avant la date limite. »

Plus tôt ce mois-ci, 15 sénateurs démocrates a écrit une lettre à Blinken pour exprimer de « sérieuses inquiétudes » concernant l’admission d’Israël dans le programme de voyage, exhortant Blinken à ne pas se précipiter et plutôt à « vérifier et certifier le respect par Israël des exigences de réciprocité et d’égalité de traitement avant l’admission au programme d’exemption de visa ».

Un responsable de l’administration a répondu : « Nous respectons et comprenons les opinions du Congrès, mais sur la base des informations que nous avons collectées, nous sommes parvenus à une conclusion différente concernant la satisfaction de cette exigence. »

Le ministre israélien des Affaires étrangères a anticipé cette décision en début de semaine, la qualifiant de « réussite diplomatique et de bonne nouvelle pour tous les citoyens israéliens ».

Les citoyens israéliens, le 41e pays du programme, pourront voyager aux États-Unis sans visa d’ici le 30 novembre.

Cette annonce représente une victoire très médiatisée pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement entretient des relations tendues avec l’administration Biden.

Ils se sont affrontés au sujet du projet controversé de réforme judiciaire de Netanyahu qui, selon les critiques, rendra le pays moins démocratique ; l’opposition de son gouvernement d’extrême droite à la création d’un État palestinien ; son traitement des Palestiniens, y compris sa construction agressive de colonies en Cisjordanie occupée ; la violence croissante en Cisjordanie et à Gaza, alliée à une rhétorique parfois violente de la part des ministres israéliens ; et la diplomatie américaine avec l’Iran.

Mais Washington poursuit également ce qui serait un accord historique pour normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, un ensemble de négociations complexes qui se heurtent à des obstacles potentiels au Congrès ainsi que de la part des partisans palestiniens.