L’administrateur de Biden accusé d’avoir abandonné 3 résidents américains détenus en Iran dans le cadre du paiement d’une  » rançon  » au régime

L’administration Biden est sous le feu des familles de résidents américains pris en otage par le régime iranien pour un accord controversé d’échange de prisonniers de 6 milliards de dollars qui aurait suspendu leurs proches.

Trois résidents américains – Shahab Dalili, Jamshid Sharmahd et Afshin Sheikholeslami Vatani – sont classés comme ressortissants américains, selon la loi Levinson, ont déclaré des experts juridiques, et ne font pas partie de l’accord de Biden.

La loi Levinson définit un « ressortissant américain » comme un « résident permanent légal ayant des liens importants avec les États-Unis ». Selon le Département d’État, la définition s’applique aux citoyens non américains.

Le fils de Dalili, Darian, qui vit en Virginie, a déclaré à Fox News Digital la semaine dernière : « Mon père et moi avons tous les deux fait une grève de la faim pendant 4 jours, de samedi midi à hier soir. Il n’allait pas y mettre fin à moins que je ne le fasse. . Par souci pour sa santé et les appels des membres de sa famille et de la communauté irano-américaine, j’y ai mis fin. »

Dans un message texte à Fox News Digital, Darian a déclaré que l’administration Biden avait abandonné son père.

« Ils ont inclus deux prisonniers anonymes dans cet accord avec l’Iran qui ne sont là que depuis quelques mois et ont exclu celui qui est là depuis sept ans et continue de dire qu’ils n’ont pas pris de décision sur la question de la désignation illégale. Comment Cela pourrait-il prendre sept ans ? Ils ne nous ont jamais fourni de réponse sur la raison pour laquelle cela prend si longtemps. Nous avons demandé à plusieurs reprises », a déclaré Darian.

BIDEN CONCLUT UN ACCORD DE 6 G$ POUR LIBÉRER LES AMÉRICAINS EN ÉCHANGE D’IRANIENS EMPRISONNÉS

Le régime des mollahs a arrêté Dalili, aujourd’hui âgé de 60 ans, en 2016 après avoir assisté aux funérailles de son père en Iran. La République islamique l’a accusé de « communications avec un pays hostile ».

Les experts américains de la lutte contre le terrorisme affirment depuis longtemps que l’Iran utilise de fausses accusations contre les citoyens étrangers et les binationaux iraniens dans le cadre de sa politique d’otages pour obtenir des concessions de l’Occident. Le New York Sun a d’abord rendu compte en détail de la protestation de Darian et du sort de son père. Il a dit le soleil new-yorkais que « mon père n’a jamais été une personnalité politique. Il n’a jamais rien fait de politique » et n’a été arrêté qu’en raison de son identité américaine.

L’absence d’inclusion dans l’accord du journaliste Sharmahd, condamné à mort en février par un système judiciaire iranien opaque, a également sonné l’alarme. Sharmahd a survécu à une tentative d’assassinat en Californie au cours de laquelle un agent iranien a été reconnu coupable du meurtre planifié. Il a ensuite été kidnappé par le régime iranien à Dubaï en 2020 dans le cadre d’un voyage d’affaires.

S’exprimant depuis la Californie, la fille de Sharmahd, Gazelle, a déclaré à Fox News Digital : « Mon père a choisi les États-Unis comme sa maison, a travaillé dur, a suivi toutes les règles, appartient à une famille de quatre générations autour de lui de nationalité américaine, a vécu ici pendant 20 ans en tant que résident contribuable et respectueux des lois et aurait déjà sa citoyenneté si ce n’était pas pour les terroristes et se qualifie comme ressortissant américain en vertu de la loi Levinson. ses ravisseurs et dire: « Eh bien, laissez l’Allemagne s’en occuper. »

UN HOMME CALIFORNIEN EMPRISONNÉ EN IRAN EST BLOQUÉ DE L’AVOCAT JURIDIQUE ALORS QUE LA SANTÉ SE DÉGRAIDE, DIT UNE FILLE

Gazelle répondait à un commentaire fait par le principal porte-parole adjoint du Département d’État Vedant Patel lors d’un point de presse la semaine dernière qui a été envoyé à Fox News Digital par le Département d’État.

«Donc, M. Sharmahd est un citoyen allemand, et je laisserai à nos partenaires en Allemagne le soin de parler de sa situation. Ce que je peux dire, c’est que le traitement réservé par le régime iranien à M. Sharmahd a été répréhensible. Il a été condamné à mort. après une procédure judiciaire qui a été largement critiquée comme un simulacre de procès. Et nous condamnons ce type de traitement dans les termes les plus forts », a déclaré Patel.

Gazelle, qui a rencontré Darian Dalili la semaine dernière au Département d’État, a riposté à la déclaration de Patel : « C’est dégoûtant, inhumain et illégal. Le Département d’État n’a pas seulement le devoir moral mais aussi légal de sauver mon père, en particulier dans une situation où il pourrait faire face à une exécution imminente s’il est laissé pour compte. »

Fox News Digital a envoyé de nombreuses questions au département d’État, demandant si le gouvernement américain accorderait la citoyenneté à Sharmahd et Dalili. Le gouvernement suédois, selon un Rapport Reuters 2018a accordé la citoyenneté au médecin Ahmadreza Djalali, basé à Stockholm, après que le régime iranien l’a saisi et détenu sous le coup d’une condamnation à mort.

En accordant la citoyenneté aux ressortissants américains détenus en Iran, cela ajouterait une autre couche de protection.

Les tentatives de Fox News Digital pour joindre la famille d’Afshin Sheikholeslami Vatani à l’heure de la presse n’ont pas abouti. Vatani est un militant écologiste qui a été arrêté pour la première fois en Iran en 2019 pour « diffusion de propagande contre la République islamique d’Iran », selon l’organisation du réseau des droits de l’homme du Kurdistan. Il a de nouveau été arrêté en 2020 par le ministère iranien du renseignement sans explication et est détenu depuis en Iran.

LE FBI DIT QUE LA CHINE ET L’IRAN UTILISENT DE NOUVELLES TACTIQUES POUR CIBLER LES CRITIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Le département d’État a renvoyé Fox News Digital au briefing de la semaine dernière lorsqu’il a été interrogé sur le statut des trois résidents américains détenus par l’Iran.

Bien que Patel n’ait pas spécifiquement parlé du cas de Dalili lorsqu’on lui a demandé, il a déclaré aux journalistes : « La chose importante à retenir est que dans les cas qui n’ont pas été jugés détenus à tort, nous examinons régulièrement et activement les cas individuels pour rechercher des indications et des indicateurs d’une éventuelle détention injustifiée. Je ne vais pas entrer dans ce processus – pas seulement en Iran, dans des pays du monde entier – c’est-à-dire que ces évaluations et ces examens sont en cours, et donc je ne vais tout simplement pas entrer dans plus de détails. »

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré à Fox News Digital : « Le cas de Jamshid Sharmahd est notre priorité absolue. Nous faisons activement campagne pour Sharmahd avec le plus grand effort à un niveau élevé à travers tous les canaux disponibles et à chaque occasion. la partie iranienne que l’exécution des condamnations à mort aurait de graves conséquences. Empêcher l’exécution de la décision est de la plus haute importance pour nous.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement allemand rappellerait son ambassadeur de Téhéran, expulserait l’ambassadeur d’Iran de Berlin et mettrait fin à la relation commerciale de plus d’un milliard de dollars avec l’Iran pour faire pression sur le régime iranien pour qu’il libère Sharmahd, le porte-parole allemand n’a pas répondu.

Gazelle a critiqué le gouvernement de gauche du chancelier Olaf Scholz et de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock dans les médias allemands et britanniques pour sa position passive envers le cas de son père.

LE PRÉSIDENT IRANIEN PIRATÉ ALORS QUE LE GROUPE REVENDIQUE LES DONNÉES MONTRENT UNE SÉCURITÉ ÉLARGIE AUTOUR DU SITE NUCLÉAIRE

Les États-Unis n’ont pas divulgué les noms des prisonniers iraniens aux États-Unis, ce qui a incité les critiques à noter que l’administration reste évasive sur les éléments de l’accord. Les législateurs républicains ont également pesé lors de l’annonce initiale de l’accord, qualifiant l’échange de prisonniers de « terrible accord ».

Seuls trois des cinq otages américains qui devaient être libérés ont été nommés : Siamak Namazi, Emad Sharghi et Morad Tahbaz. Les deux autres Américains anonymes seraient un scientifique et un homme d’affaires.

Et la semaine dernière, 26 Les sénateurs républicains ont envoyé une lettre d’enquête au secrétaire d’État Antony Blinken et à la secrétaire au Trésor Janet Yellen, notant que « l’administration actuelle verse une rançon d’une valeur au moins quinze fois supérieure à celle du plus grand État sponsor du terrorisme au monde, dans une nouvelle violation de la longue politique des États-Unis ». -debout ‘sans concessions.' »

Alireza Nader, un universitaire iranien basé à Washington, DC, a déclaré à Fox News Digital : « La politique de l’administration Biden sur l’Iran est une parodie stratégique et morale. Biden donne au régime iranien près de 16 milliards de dollars en rançon pour cinq otages. obtenir maintenant un gros coup de pouce financier alors qu’il fait face à une révolte populaire et à un possible effondrement. »

Il a poursuivi : « Et pour ajouter l’insulte à l’injure, Biden apaise le régime à l’approche du premier anniversaire du meurtre de Mahsa Amini. Mais ce n’est pas tout. Biden n’essaie même pas de ramener tous les otages irano-américains, y compris Jamshid. Sharmahd et Shahab Dalili, qui sont tous deux couverts par la loi Levinson et doivent faire partie des négociations. »

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse à la Maison Blanche, au Conseil de sécurité nationale, à la mission iranienne de l’ONU à New York et à son ministère des Affaires étrangères à Téhéran.