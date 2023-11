L’administrateur de Biden a informé le Congrès de son projet de transférer des bombes de précision d’une valeur de 320 millions de dollars vers Israël

L’administration du président Biden a informé le Congrès qu’elle prévoyait un transfert de bombes de précision pour Israël d’une valeur de 320 millions de dollars.

À la suite d’informations sur cet effort, deux sources ont confirmé à Fox News qu’une notification formelle avait été envoyée par l’administration Biden aux dirigeants du Congrès concernant le transfert prévu des assemblages de bombes planantes de la famille Spice – un type d’armes à guidage de précision tirées par des avions de guerre – vers Israël.

Une source sénatoriale proche de l’initiative a confirmé que la notification de l’administration Biden avait été reçue, tandis qu’une autre source a confirmé que la notification avait été envoyée le 31 octobre.

DES MILLIERS DE PERSONNES ASSISTENT À UN RASSEMBLEMENT PRO-ISRAÉLIEN À NEW YORK ALORS QUE Tsahal CONTINUE DE COMBATTRE LES TERRORISTES DU HAMAS À GAZA

Selon une correspondance consultée par le Wall Street Journal, le premier à faire état du transfert des bombes, un accord avait été conclu et Rafael USA transférerait les bombes à sa société mère israélienne Rafael Advanced Defense Systems pour qu’elles soient utilisées par le ministère israélien de la Défense.

Le plan, selon le média, comprend également la fourniture de soutien, d’assemblage, de tests et d’autres technologies liées à l’utilisation des armes.

Lorsqu’on l’a contacté pour commenter le projet par Fox News, un responsable du Département d’État a déclaré : « Pour des raisons de politique, nous ne sommes pas en mesure de commenter ou de confirmer des licences commerciales spécifiques en matière de défense ou des activités de conformité. »

LES AGENCES DE L’ONU EXIGENT UN CESSEZ-LE-FEU HUMANITAIRE À GAZA ALORS QUE LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS FAIT RAGE : « ASSEZ C’EST ASSEZ »

Ce plan fait suite à un transfert de 402 millions de dollars des mêmes armes pour lesquelles l’administration avait demandé l’approbation du Congrès en 2020.

Le président Biden s’est entretenu lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et “a réitéré son soutien inébranlable à Israël et à la protection des citoyens israéliens contre le Hamas et toutes les autres menaces, tout en soulignant également l’impératif de protéger les civils palestiniens et de réduire les dommages causés aux civils au cours des opérations militaires”. opérations,” selon la Maison Blanche.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La confirmation de l’accord sur les armes intervient après que les dirigeants des agences des Nations Unies et des organisations humanitaires ont déclaré “assez, c’est assez” dans une déclaration commune dimanche soir et ont exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza alors que le nombre de morts palestiniens grimpait à 10 000.