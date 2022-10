L’administrateur de Biden a demandé à l’Arabie saoudite de reporter d’un mois la réduction de l’OPEP, selon les Saoudiens

L’administration Biden a demandé à l’Arabie saoudite, le leader de facto du groupe producteur de pétrole OPEP, de retarder d’un mois sa décision sur la production de pétrole, a indiqué le royaume dans un communiqué.

Les Saoudiens ont décliné et, début octobre, l’OPEP+ – qui comprend des exportateurs de pétrole non membres de l’OPEP comme la Russie – a annoncé sa plus importante réduction d’approvisionnement depuis 2020, à hauteur de 2 millions de barils par jour à partir de novembre. Cela signifie des approvisionnements plus serrés et des prix plus élevés à une époque d’inflation déjà élevée et de craintes de récession mondiale, ce qui a provoqué la colère des législateurs américains qui appellent maintenant à une “réévaluation” des relations avec le royaume saoudien.

Notamment, la demande de Biden aurait retardé la décision jusqu’après les élections américaines de mi-mandat.

Dans un communiqué daté de mercredi, le gouvernement saoudien a défendu sa décision et déclaré que toutes les décisions de l’OPEP étaient basées sur les prévisions et les besoins économiques.

“Le gouvernement du Royaume a précisé, grâce à sa consultation continue avec l’administration américaine, que toutes les analyses économiques indiquent que le report de la décision de l’OPEP+ d’un mois, selon ce qui a été suggéré, aurait eu des conséquences économiques négatives”, indique le communiqué.

Répondant aux affirmations saoudiennes, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a recadré l’échange et a accusé le royaume d’aider les revenus de la Russie et d’entraver l’impact des sanctions occidentales sur Moscou pour sa guerre en Ukraine.

“Ces dernières semaines, les Saoudiens nous ont fait part – en privé et en public – de leur intention de réduire la production de pétrole, dont ils savaient qu’elle augmenterait les revenus russes et atténuerait l’efficacité des sanctions. C’est la mauvaise direction”, a déclaré Kirby. “Nous avons présenté à l’Arabie saoudite une analyse pour montrer qu’il n’y avait pas de base de marché pour réduire les objectifs de production, et qu’ils pouvaient facilement attendre la prochaine réunion de l’OPEP pour voir comment les choses évoluaient.”