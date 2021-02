L’administration Joe Biden veut que la Chine publie toutes ses données relatives aux origines de Covid-19, affirmant qu’elle a de «profondes inquiétudes» concernant les «premières découvertes» de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), auxquelles les États-Unis ont récemment rejoint.

«Nous sommes profondément préoccupés par la manière dont les premières conclusions de l’enquête sur le COVID-19 ont été communiquées et par des questions sur le processus utilisé pour les atteindre,» Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré samedi dans un communiqué.

Sullivan appelle à un « Rapport indépendant » C’est «Libre d’intervention ou de modification de la part du gouvernement chinois».

Aussi sur rt.com L’aide du gouverneur de New York, Cuomo, admet avoir caché les données des foyers de soins Covid-19 pour éviter de remettre des munitions politiques à Trump – Médias

Les premiers cas signalés de Covid-19 provenaient de la ville de Wuhan, largement considérée comme le point zéro du virus, en décembre 2019. L’OMS a ouvert une enquête dans la ville cette année et a félicité la Chine pour sa réponse à la pandémie dans le passé, mais des rapports ont indiqué que le gouvernement n’a pas coopéré à la publication de données complètes.

L’ancien président Donald Trump a souvent qualifié Covid-19 de «Virus de la Chine», rejetant une grande partie de la responsabilité de la propagation mondiale sur Pékin. Il a également décidé de retirer les États-Unis de l’OMS après avoir allégué que l’organisation mondiale travaillait délibérément pour dissimuler des informations concernant la Chine et la pandémie.

Le premier jour de son mandat, le président Joe Biden a annulé cette décision.

Alors que Sullivan a félicité l’OMS dans sa déclaration, il a également déclaré «Réengager l’OMS signifie également la maintenir aux normes les plus élevées.»

Juste en provenance de la Maison Blanche

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan peu impressionné par les conclusions de l’OMS en Chine

"Nous sommes profondément préoccupés par la manière dont les premières conclusions de l’enquête COVID-19 ont été communiquées et par des questions sur le processus utilisé pour les atteindre." pic.twitter.com/M2aX512epI – Rob Crilly (@robcrilly) 13 février 2021

Il a ajouté que tous les pays, y compris la Chine, doivent «Participer à un processus transparent et solide pour prévenir et répondre aux urgences sanitaires – afin que le monde apprenne le plus possible dès que possible.»

La théorie la plus souvent citée suggère que Covid-19 est originaire de chauves-souris et a finalement été transféré aux humains, mais il y a également eu des spéculations sans preuves selon lesquelles il aurait pu se propager à partir d’un laboratoire de Wuhan, ce que la Chine a nié et l’OMS continue de dire est « extrêmement improbable. »

«Nos premiers résultats suggèrent que l’introduction par l’intermédiaire d’une espèce hôte intermédiaire est la voie la plus probable et qui nécessitera davantage d’études et des recherches ciblées plus spécifiques», Le Dr Peter Ben Embarek de l’OMS a déclaré cette semaine lors d’une conférence de presse, ne recommandant pas une enquête plus approfondie sur une éventuelle fuite de laboratoire.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toutefois indiqué cette semaine avant la déclaration de Sullivan que «Toutes les hypothèses» sur l’origine du virus « rester ouvert. »

Aussi sur rt.com Le secrétaire général de l’OMS confirme que « toutes les hypothèses restent ouvertes » sur l’origine du Covid-19

«Certaines questions ont été soulevées quant à savoir si certaines hypothèses ont été écartées. Après avoir discuté avec certains membres de l’équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une analyse et des études plus poussées ». Dit Tedros.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également semblé appeler à une enquête plus indépendante sur l’origine du Covid-19, affirmant que « Il est impératif que nous ayons notre propre équipe d’experts sur le terrain » en Chine, à la suite du rapport de l’OMS repoussant la théorie selon laquelle le virus aurait été divulgué d’un laboratoire.

«Nous voulons examiner les données nous-mêmes», elle a dit.

Comment ça a commencé. Comment ça va. pic.twitter.com/95k6XWnkAY – James Lindsay, ne rentre pas dans votre boîte (@ConceptualJames) 13 février 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!