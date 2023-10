L’administrateur bien-aimé du Pomona College fait un don d’un million de dollars après son décès

Masago Armstrong connaissait les noms des 8 752 étudiants qu’elle a aidés à obtenir leur diplôme du Pomona College lorsqu’elle était registraire de la prestigieuse école d’arts libéraux.

Après un mandat de 30 ans qui a pris fin en 1985, Armstrong va désormais aider une nouvelle génération d’étudiants avec un don d’un million de dollars sous forme de bourses d’études, laissé au collège à sa mort l’année dernière à l’âge de 102 ans.

Sa famille a refusé de révéler la source financière du cadeau.

Le don d’Armstrong viendra renforcer le fonds de bourses qu’elle a créé il y a plusieurs décennies en l’honneur de sa mère, Towa Yamaguchi Shibuya, décédée alors que Masago et sa famille étaient détenus dans un camp d’incarcération japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Masago Armstrong était connue pour ses compétences et sa diligence en tant que registraire ainsi que pour sa gentillesse et son attention envers les étudiants de Pomona », a déclaré la présidente du Pomona College, G. Gabrielle Starr, dans un communiqué. «Cette bourse honorera la mémoire de sa mère et soutiendra des générations d’étudiants en leur fournissant une aide financière pour fréquenter Pomona.»

Armstrong a été décrit par les anciens élèves de Pomona comme une « légende », une « force de la nature » et « la définition de l’intégrité ».

« Elle a eu un impact sur des générations d’anciens élèves, et maintenant elle donne au suivant », a déclaré Nancy Treser-Osgood, diplômée de Pomona en 1980 et ancienne directrice des anciens élèves de l’école.

La description de poste d’un registraire peut inclure la gestion des dossiers des étudiants, le traitement des notes et la préparation des relevés de notes et des diplômes.

Treser-Osgood a rappelé la relation personnelle qu’Armstrong entretenait avec chaque étudiant, les contactant chaque semestre pour établir leur horaire de cours et s’assurer qu’ils restaient sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme. Si une étudiante était confrontée à un défi de la part d’un membre du corps professoral, elle « remuerait ciel et terre pour l’aider ».

« Quelqu’un a dit que si tu obtenais une mauvaise note, affronter Masago était plus difficile que d’affronter tes parents », a-t-elle plaisanté.

« J’aime les détails », a déclaré Masago Armstrong, montrée en 1957, des années plus tard à propos de son travail de registraire au Pomona College. « Je pense que c’est l’une de mes forces, et c’est absolument nécessaire pour le travail. » (Collège Pomona)

Née Masago Shibuya, elle a passé sa jeunesse à Menlo Park, en Californie, où ses parents exploitaient une ferme de fleurs. Le couple était arrivé en tant qu’immigrant japonais en 1904 et était connu pour ses fleurs de chrysanthème.

Après avoir obtenu sa maîtrise à l’Université de Stanford en 1941, la vie d’Armstrong fut bouleversée par la signature du décret 9066, qui autorisait l’incarcération des Américains d’origine japonaise. Elle a été envoyée avec ses parents et ses cinq frères et sœurs dans un camp temporaire sur l’hippodrome de Santa Anita à Arcadia avant d’être incarcérée dans un camp du Wyoming.

Sa mère ne vivra pas assez longtemps pour voir la famille rentrer chez elle en 1945.

Après la guerre, Armstrong trouve un emploi à Stanford et rencontre son futur mari, Hubert Armstrong. Le couple a déménagé en 1955 à Claremont et elle a décroché un emploi au bureau du registraire du Pomona College, où elle a travaillé jusqu’à sa retraite.

«J’aime les détails», a-t-elle déclaré au Pomona College Magazine en réfléchissant à sa carrière. « Je pense que c’est l’une de mes forces, et c’est absolument nécessaire pour le travail. »

La belle-soeur d’Armstrong, Lily Shibuya, a décrit le cadeau au Pomona College comme un honneur pour son impact sur l’école.

« Pour moi, la meilleure épitaphe qui la décrit est que ‘la connaître, c’était l’aimer et la respecter’, car elle a enrichi la vie de tous ceux qu’elle a touchés », a déclaré Shibuya.