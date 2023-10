L’administrateur Biden ajoute des règles pour empêcher les puces d’IA américaines d’entrer en Chine

L’administration Biden a imposé mardi de nouvelles restrictions pour limiter la vente primaire et secondaire de puces fabriquées aux États-Unis à la Chine. selon à un rapport de CNBC. Cette décision constitue une tentative visant à limiter les progrès technologiques et militaires du pays.

La nouvelle interdiction restreint la vente des puces A800 et H800 de Nvidia aux entreprises chinoises, s’étendant aux restrictions imposées l’année dernière par l’administration Biden pour limiter l’accès de la Chine aux puces américaines. Restrictions précédentes a interdit la vente des puces Nvidia H100 et mis en œuvre des réglementations radicales pour limiter les progrès de la Chine en matière de modèles avancés d’IA générative.

Les actions de Nvidia a chuté de plus de 7% à l’ouverture du marché mardi suite à cette nouvelle. Les produits AMD et Intel sont également impactés par la réglementation, aux côtés des entreprises chinoises qui pourraient s’appuyer sur des puces américaines pour construire de grands modèles de langage comme ByteDance ou Baidu.

« Nous respectons toutes les réglementations applicables tout en travaillant pour fournir des produits prenant en charge des milliers d’applications dans de nombreux secteurs différents », a déclaré un porte-parole de Nvidia à Gizmodo. « Compte tenu de la demande mondiale pour nos produits, nous ne prévoyons pas d’impact significatif à court terme sur nos résultats financiers. »

Pour empêcher la vente de puces à la Chine par l’intermédiaire de tiers, les États-Unis envisagent également d’obliger les fabricants de puces à obtenir des licences pour expédier vers des dizaines d’autres pays soumis à des embargos américains, selon le New York Times. Rapports a fait surface la semaine dernière sur l’intention de l’administration Biden de combler ces mêmes lacunes.

« Les mises à jour sont spécifiquement conçues pour contrôler l’accès à la puissance de calcul, ce qui ralentira considérablement le développement par la RPC du modèle frontière de nouvelle génération, et pourrait être exploitée de manière à menacer les États-Unis et nos alliés, notamment parce qu’elles pourraient être utilisées à des fins militaires. et la modernisation », a déclaré mardi la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, lors d’un appel avec CNBC journalistes.

Les nouvelles restrictions imposées par Biden aggravent encore la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine, obligeant les deux puissances mondiales à développer leurs propres fabricants de puces et systèmes d’intelligence artificielle concurrents.

La seule exception à la guerre des puces reste le fabricant de semi-conducteurs TSMC, qui a reçu un renoncer des États-Unis la semaine dernière pour poursuivre ses investissements dans des équipements de fabrication de puces pour ses installations en Chine. L’entreprise taïwanaise est à cheval sur la guerre des puces et construit également un Fabrication en Arizona Loi sur les usines recevant des CHIPS financement.