L’administrateur Biden a offert plus de 800 millions de dollars de subventions fédérales pour appliquer les « savoirs autochtones »

L’administration Biden a mis à disposition plus de 800 millions de dollars de subventions pour des projets liés à l’application des « connaissances autochtones ».

Les savoirs autochtones font référence aux croyances traditionnelles des Indiens d’Amérique, y compris leur spiritualité, selon une note publiée par l’administration Biden l’année dernière.

Le ministère de la Défense, l’Agence de protection de l’environnement, le ministère du Commerce, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture ont tous publié des offres de subventions liées au savoir autochtone.

L’administration Biden a offert plus de 800 millions de dollars de subventions et d’accords de coopération qui appliquent les « connaissances autochtones » pour résoudre des problèmes allant de la toxicomanie au changement climatique, selon un examen des annonces de subventions fédérales par la Daily Caller News Foundation.

Les agences fédérales ont approuvé plus de 831,8 millions de dollars de subventions qui augmentent l’utilisation des connaissances autochtones pour atteindre les objectifs de l’administration Biden, selon une base de données fédérale sur les subventions. Un mémo libéré par l’administration Biden en novembre 2022 définit les savoirs autochtones comme « un ensemble d’observations, de connaissances orales et écrites, d’innovations, de pratiques et de croyances développées par les tribus et les peuples autochtones à travers l’interaction et l’expérience avec l’environnement » qui « s’applique à des phénomènes biologiques ». , les systèmes physiques, sociaux, culturels et spirituels.

Aujourd’hui @WHOSTP & @WHCEQ lancent une initiative importante pour élever les connaissances écologiques traditionnelles autochtones (ITEK) dans le processus décisionnel fédéral. Voici ce que cela signifie.🧵https://t.co/Hr3Q8lIpL9 – Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche (@WHOSTP) 15 novembre 2021

Le Département du Commerce (DOC) réservé 575 millions de dollars en juin, le plus gros ensemble de subventions identifié par le DCNF, pour atténuer l’impact des événements météorologiques causés par le changement climatique sur les environnements côtiers grâce à l’application des connaissances autochtones, selon l’avis de financement fédéral de la subvention. Les candidats à une subvention doivent donner la priorité aux « tribus, aux priorités tribales et aux connaissances autochtones » dans un souci « d’équité et d’inclusion ».

Le DOC a offert un montant estimé à 175 millions de dollars en Juillet « fournir une assistance financière et technique fédérale au passage du poisson » tout en encourageant les candidats à « prendre en compte et à élever de manière appropriée les connaissances locales ou autochtones dans la conception du projet », selon l’avis d’octroi. Les projets « intégrant les connaissances tribales ou autochtones (y compris les connaissances écologiques traditionnelles) dans la planification de projets de passe à poissons » démontrent les qualifications requises pour recevoir un financement.

Le DOC a alloué un montant supplémentaire estimé à 300 000 $ en décembre 2022 créer des programmes « pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui intègrent les connaissances écologiques traditionnelles autochtones et favorisent la résilience climatique ».

Un groupe de 10 subventions de l’Environmental Protection Agency (EPA) publiées dans Septembre, estimé à 3,6 millions de dollars collectivement, vise à enseigner aux élèves des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire de toutes les régions du pays l’environnement et le changement climatique, selon le document. L’une des « priorités éducatives » approuvées et énumérées dans les annonces de subvention est « d’éduquer les participants au projet sur l’importance de reconnaître, de comprendre, de soutenir et d’intégrer les connaissances autochtones dans les stratégies visant à résoudre les problèmes environnementaux locaux ».

« En enrichissant l’éducation environnementale avec des perspectives diverses et en cultivant un profond respect pour l’environnement et la relation des détenteurs de connaissances autochtones avec celui-ci, les participants au programme valoriseront à la fois la diversité culturelle et la gestion de l’environnement », indiquent les subventions.

Une autre liste de subventions de l’EPA publiée dans Septembre propose environ 4 millions de dollars pour travailler avec l’agence et lui fournir une assistance technique en utilisant des approches basées sur les connaissances autochtones, selon la base de données. Les candidats à une subvention sont évalués en fonction de leur capacité à garantir « l’implication de la communauté, les défis communautaires centrés, les expériences vécues et/ou les connaissances autochtones dans leur travail, de la conception à la diffusion », les propositions de subvention devant « incorporer des données qualitatives telles que les voix de la communauté, les alternatives ». sources de connaissances, savoirs autochtones (CA) et expériences vécues en tant que composantes d’un tableau d’ensemble.

L’EPA a également offert un montant estimé à 5 millions de dollars en Avril pour améliorer la qualité de l’eau dans la baie de San Francisco, selon la base de données. L’agence a répertorié « les formations techniques et les programmes de sensibilisation visant à accroître l’utilisation des connaissances autochtones dans le domaine environnemental » parmi ses projets prioritaires, et les candidats ont été informés que leurs performances seraient mesurées en fonction de la manière dont ils ont intégré les connaissances autochtones dans leurs efforts, selon l’agence. document d’octroi.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à disposition environ 18,75 millions de dollars en Août pour que les candidats appliquent des « méthodes de connaissances autochtones », aux côtés d’autres approches, dans le cadre d’un programme destiné à tester des méthodes expérimentales pour réduire les surdoses de drogues, indique le document. (EN RELATION : L’administrateur Biden a organisé des séminaires sur les « connaissances autochtones » qui ont mis en garde les scientifiques contre le « manque de respect » aux esprits : RAPPORT)

Deux subventions du ministère de l’Intérieur (DOI), publiées dans juin 2022 et juin 2023 et totalisant un montant estimé à 700 000 $, il a demandé aux bénéficiaires de proposer des programmes visant à promouvoir la préservation des canards de mer d’Amérique du Nord d’une manière qui intègre les « connaissances autochtones » pour répondre à « de vastes questions sur l’écologie des canards de mer ».

Une autre subvention du DOI d’un montant estimé à 550 000 $ a été offerte en juin 2022 pour « mieux comprendre les impacts potentiels que les actions approuvées par le BOEM peuvent avoir sur les reliefs culturels submergés » et demande aux candidats de « préparer un rapport final des conclusions résumées qui intègrent respectueusement les connaissances autochtones », selon la base de données.

Le ministère de l’Agriculture (DOA) a offert un montant estimé à 15 millions de dollars en Août dans le cadre de son programme « Conservation Innovation Grants », selon son document. L’un des domaines acceptés pour les subventions potentielles s’intitule « Renforcer la conservation grâce au savoir autochtone » et demande aux candidats de proposer de nouvelles stratégies de conservation ancrées dans le savoir autochtone.

Le DOA a alloué environ 3,9 millions de dollars à août 2021 pour soutenir la recherche agricole, les bénéficiaires étant censés « valoriser les connaissances traditionnelles et autochtones ».

Le ministère de la Défense a offert environ 30 millions de dollars en Juin « pour aider à gérer et à maintenir les terres du Département de la Défense (DoD) aux États-Unis » tout en « améliorant la consultation et la coordination avec les gouvernements tribaux indiens et l’inclusion des connaissances autochtones dans les programmes de gestion », indique le document.

La note de 2022 de l’administration Biden ordonnait aux agences de « reconnaître et, le cas échéant, d’appliquer les connaissances autochtones dans la prise de décision, la recherche et [their] Stratégies. » Il a également demandé aux agences de consulter les chefs spirituels indiens et de ne pas supposer que les connaissances autochtones sont incorrectes lorsque la science « occidentale » les contredit, accusant la science d’être un outil d’oppression.

« Quand je commence à entendre des choses sur cette autre dimension où, vous savez, les animaux interagissent avec les humains à un niveau de réalité différent, ce n’est tout simplement pas une chose », Massimo Pigliucci, professeur et biologiste à la City University. dit le Washington Free Beacon en référence à ses reportages sur les savoirs autochtones. « Vous pouvez le croire et vous avez le droit de le croire, mais ce n’est pas une preuve empirique. »

Aucune des agences mentionnées ci-dessus n’a répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

