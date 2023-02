‘Ladkiwale’ Shahid Kapoor et Mira Rajput partagent leurs looks royaux du mariage Kiara Advani-Sidharth Malhotra

Le mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra à Jaisalmer plus tôt cette semaine était intime avec leurs familles et amis présents. De l’industrie cinématographique hindi, il y avait la co-star de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, et sa femme Mira Rajput, ainsi que Karan Johar, qui a été le mentor de Sidharth depuis qu’il l’a dirigé dans son premier film Étudiant de l’année.

Le vendredi 10 février, Mira s’est rendue sur son Instagram et a partagé son look royal avec Shahid du mariage. Elle portait un costume beige ethnique avec un pantalon court et une dupatta imprimée, tandis que l’acteur était vêtu d’une kurta bleue avec un pantalon noir et une dupatta élaborée. Mira s’appelait le gang de la mariée en sous-titrant sa série de photos, ” लड़कीवाले Chaleureux, intime et si spécial ! Félicitations @kiaraaliaadvani & @sidmalhotra “, et a ajouté trois émojis au cœur rouge.





Karan Johar a également révélé ses tenues élégantes des festivités et a écrit une longue note sur son Instagram. “C’était un shaadi si chaleureux et intime… Et c’était le plus amusant de s’habiller pour de simples yaars ki shaadi ! Bénédictions à Sid et Kiara et tant d’amour au magicien non-conformiste et merveilleux @manishmalhotra05 pour non seulement se surpasser pour la mariée et le marié mais aussi en me donnant les plus beaux ensembles pour célébrer le couple amoureux !!!! Manish, tu es le meilleur ! Je t’aime !!!”.





Pendant ce temps, vendredi même, les jeunes mariés ont cassé Internet lorsqu’ils ont partagé un regard invisible sur les coulisses de leur jour J. Dans le court clip, Kiara a été vue en train de danser dans l’allée et de partager un baiser avec Sidharth. Des célébrités et des internautes ont exprimé leur amour pour le couple sur les réseaux sociaux.

