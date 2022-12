L’adjoint témoigne qu’il craignait pour sa vie à la fin d’une poursuite à grande vitesse – Shaw Local

OREGON – Un adjoint du shérif du comté d’Ogle a témoigné le 7 décembre qu’il pensait qu’il « allait mourir » lorsqu’un homme de l’Ohio fuyant un adjoint du comté de Stephenson a viré sa voiture pour tenter d’éviter d’être appréhendé.

Le sergent de patrouille Michael Halfman a témoigné lors d’une audience préliminaire pour Brian K. Taylor, 49 ans, de Massillon, Ohio, qui a été accusé de deux chefs de tentative de meurtre au premier degré, un chef de coups et blessures graves à un policier, un chef de voies de fait contre un policier, deux chefs de fuite aggravée ou de tentative d’évitement d’un policier, un chef d’affichage illégal d’une plaque d’immatriculation et un chef de classe A dépassant de plus de 35 mi/h la limite de vitesse.

Le juge John Redington a statué qu’il existait une cause probable pour poursuivre l’affaire. Taylor a plaidé non coupable des accusations.

Brian K.Taylor (Photo fournie par le shérif du comté d’Ogle)

Halfman a témoigné qu’il avait été envoyé à 12 h 15 pour aider à une poursuite à grande vitesse qui avait pris naissance dans le comté de Stephenson.

Il a dit qu’il avait garé sa voiture d’escouade à l’intersection des routes de Freeport et de Milledgeville et qu’il était prêt à déployer des “bâtons d’arrêt” pour aplatir les pneus de Taylor lorsqu’il a vu Taylor et l’équipe du comté de Stephenson arriver à une “vitesse élevée” en direction sud. voie.

Il a dit que la Mazda de Taylor avait fait une embardée dans la voie en direction du nord, puis directement sur lui, le faisant « traîner » pour essayer d’éviter d’être touché alors que la Mazda virait dans le fossé.

“Je pensais qu’il allait me frapper. Je pensais que j’allais mourir », a déclaré Halfman.

Plus tôt dans l’audience préliminaire, l’adjoint du comté de Stephenson, Anthony Miller, a déclaré qu’il avait commencé à poursuivre Taylor vers 11 h 59 dans le Dakota, dans l’Illinois, sur la route 75, après l’avoir chronométré à 70 mph dans une zone de 55 mph.

“Il m’a fallu un certain temps pour le rattraper”, a déclaré Miller, notant qu’il avait allumé ses sirènes et ses lumières. “Il ne s’est pas arrêté.”

Miller a déclaré qu’il avait poursuivi Taylor jusqu’à la US Route 20 lorsqu’il s’est rendu compte qu’il fuyait. Il a témoigné que Taylor a fait des «virages brusques» et a traversé un fossé et sur une médiane tout en «semblant sourire» avant d’entrer dans Freeport. Il a déclaré que Taylor avait désobéi aux panneaux d’arrêt et aux feux de circulation pendant la poursuite avec des vitesses atteignant 110 mph en allant vers l’ouest sur la route 20.

La chasse s’est ensuite dirigée vers le sud dans le comté d’Ogle sur la route 26 de l’Illinois et finalement sur Freeport Road.

“J’avais la sirène allumée tout le temps”, a déclaré Miller.

Alors que les véhicules atteignaient l’intersection des routes Freeport et Milledgeville, Miller a déclaré qu’il pouvait clairement voir Halfman et son équipe garée dans la voie en direction nord.

“J’ai clairement vu le sergent debout là”, a déclaré Miller, se référant à Hoffman. Il a dit que la Mazda a viré vers Halfman puis le fossé avant d’entrer dans le fossé puis de sortir du fossé, heurtant finalement sa voiture de patrouille.

Il a dit que la Mazda s’était immobilisée dans le fossé et que Taylor avait été appréhendé.

Redington a fixé la prochaine date d’audience de Taylor au 14 décembre à 13 h.

Taylor était représenté devant le tribunal par le défenseur public Michael O’Brien et reste en détention avec une caution fixée à 500 000 $. Seuls les témoins à charge témoignent lors des audiences préliminaires.