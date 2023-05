L’adjoint du shérif du Kentucky tué par balle lors d’un contrôle routier

GEORGETOWN, Ky. (AP) – Un adjoint du shérif du Kentucky a été tué par balle lors d’un contrôle routier par quelqu’un qui s’est enfui avant d’être arrêté, ont déclaré des responsables.

L’adjoint du shérif du comté de Scott, Caleb Conley, a été abattu lundi soir lors d’un contrôle routier sur l’Interstate 75 près de Georgetown juste avant 17 heures, et le tireur s’est enfui, a déclaré le shérif Tony Hampton lors d’une conférence de presse.

Quelqu’un a appelé pour signaler qu’un adjoint avait été abattu et les intervenants sont arrivés assez rapidement, a déclaré Hampton. Le suspect était en garde à vue, mais Hampton a déclaré qu’il ne savait rien du suspect. Il ne savait pas pourquoi le véhicule avait été arrêté.

Conley a été emmené à l’hôpital, où il est décédé plus tard, a déclaré la police de l’État du Kentucky dans un communiqué de presse. Une équipe de la police d’État enquête sur la fusillade à la demande du bureau du shérif, ont indiqué des responsables.

« Ce héros a fait le sacrifice ultime, et nous lui en serons éternellement reconnaissants », a déclaré le gouverneur Andy Beshear dans un communiqué.

Conley, qui travaillait pour le bureau du shérif depuis quatre ans et avait servi dans l’armée américaine pendant huit ans auparavant, a pris son travail au sérieux, a déclaré Hampton. Les survivants comprennent sa femme et ses jeunes enfants.

« Il était juste un fonceur et il aimait son travail, et c’est dommage qu’il ait été écourté parce qu’il aimait tellement ce travail et qu’il était si bon dans ce domaine », a déclaré Hampton.

