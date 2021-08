l’adjoint du shérif du Kentucky tué ; La police pense que l’attaque était « ciblée »

LOUISVILLE, Ky. – Un adjoint du bureau du shérif du comté de Jefferson en congé qui a été abattu jeudi matin sur un parking à Shively, dans le Kentucky, est décédé, a annoncé le shérif.

L’adjoint, identifié comme Brandon Shirley, avait 26 ans et était affecté à la division de la sécurité des tribunaux du bureau. Au moment de la fusillade, il travaillait hors service sur un parking où il était en uniforme dans un véhicule banalisé, ont déclaré des responsables.

Shirley travaillait pour le département du shérif depuis deux ans, ont déclaré des responsables, et avait récemment remporté une médaille de bravoure pour son travail.

Le shérif du comté de Jefferson, John Aubrey, et le chef du service de police du métro de Louisville, Erika Shields, ont présenté leurs condoléances lors d’une conférence de presse jeudi.

LMPD dirige l’enquête. Shields a déclaré que le département « pourrait » avoir « quelques suspects potentiels ».

« Nous pouvons dire avec un sentiment de confiance qu’il a été pris pour cible et qu’il a été pris en embuscade », a déclaré Shields. « C’est juste écœurant. Nous allons procéder à une arrestation. »

Shields n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les raisons pour lesquelles LMPD est convaincu que Shirley a été ciblée, mais a déclaré « pour la police, si quelqu’un est vraiment déterminé à vous tuer, il va vous tuer. Et c’était le cas ici. »

LMPD a précédemment déclaré que le rapport de la fusillade était arrivé jeudi vers 2h30 du matin. Le ministère a déclaré que le député était assis dans un véhicule banalisé lorsque « quelqu’un est venu et lui a tiré dessus », a déclaré une porte-parole.

L’adjoint a annoncé l’incident sur sa radio, a déclaré LMPD. Shirley a reçu une assistance vitale des agents d’intervention et des SMU, avant d’être emmenée à l’hôpital de l’Université de Louisville pour y être soignée.

« Malheureusement, ses blessures étaient trop étendues et il n’a pas survécu », a déclaré Aubrey.

Aucun suspect n’a été nommé ou arrêté.

Plus tôt jeudi, un porte-parole du bureau du shérif, Carl Yates, a décrit Shirley comme une jeune adjointe « très active, très proactive et courageuse ».

Matt Salsman, président de la FOP Lodge 25 représentant les shérifs adjoints, a déclaré que la principale préoccupation de la loge était de soutenir la famille de Shirley et ses collègues députés et membres du syndicat.

Tout le monde est « très, très, très sous le choc », a déclaré Salsman.

« C’était un enfant », a déclaré Salsman. « Je veux dire, 26 ans. C’est déchirant. »

Le gouverneur du Kentucky Andy Beshear a adressé ses condoléances à la famille de Shirley jeudi matin, écrivant dans un tweet que lui et sa femme « étendent nos pensées et nos prières » à la famille et aux « membres courageux du département du shérif de Jefferson Co. ».

« Nous sommes éternellement reconnaissants pour la bravoure, l’altruisme et le dévouement de l’adjointe Shirley envers le peuple du Commonwealth. »

Le président du Louisville Metro Council, David James, a également publié une déclaration, décrivant Shirley comme quelqu’un qui « a répondu à l’appel pour assurer notre sécurité et faire respecter la loi ». Il a appelé toute personne ayant des informations sur la fusillade à aider le LMPD et le bureau du shérif à « traduire cette personne en justice ».

« Il nous quitte à un âge trop jeune », a ajouté James. « C’est un rappel de tous les dangers encourus par ceux qui décident de porter un badge. »

