L’adjoint du shérif du comté de Lake tue un homme qui s’est jeté sur lui avec un couperet à viande – Shaw Local

Un adjoint du shérif du comté de Lake qui tentait d’aider un homme blessé dans une entreprise non constituée en société près de Round Lake a fini par lui tirer dessus et le tuer mercredi après que l’homme se soit jeté sur lui avec un couperet à viande, ont indiqué les autorités.

Les policiers ont répondu à un appel vers 16 h 05 au sujet d’un homme en sang qui avait besoin d’aide après qu’un appelant au 911 ait déclaré qu’elle pensait que l’homme, le parent d’un ami, s’était suicidé, selon un communiqué de presse du bureau du shérif.

Les policiers ont trouvé un homme inconscient sur un matelas dans le salon de la maison et une quantité importante de sang, selon le communiqué. L’agent a vérifié le pouls de l’homme, l’a trouvé et a commencé à lui enlever ses vêtements pour rechercher les blessures et lui prodiguer les premiers soins, selon le communiqué.

L’homme s’est réveillé, a attrapé le couperet à côté de lui et s’est jeté sur le policier, ont indiqué les autorités. L’adjoint et une autre personne présente dans la maison sont partis, mais le blessé les a poursuivis avec le couperet, selon le communiqué. Le député a ensuite tiré sur l’homme.

L’adjoint et les ambulanciers ont pris des mesures pour sauver des vies, mais l’homme a été déclaré mort peu après son arrivée à l’hôpital.

Le chef adjoint du shérif du comté de Lake, Christopher Covelli, a déclaré que les blessures de l’homme semblaient avoir été auto-infligées. Les autorités ne l’ont pas encore identifié.

Le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Lake enquêtera sur la fusillade.

