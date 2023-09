L’adjoint du shérif de Los Angeles abattu à l’intérieur d’une voiture de patrouille lors d’une « embuscade » ciblée

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un adjoint du département du shérif du comté de Los Angeles a été tué par balle alors qu’il patrouillait alors qu’il était en service, dans ce que les autorités ont décrit comme une attaque « ciblée ».

Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, a été retrouvé abattu samedi soir après qu’un « bon samaritain » ait signalé un policier « inconscient » à l’intérieur de son véhicule devant le commissariat du shérif de Palmdale, a déclaré le shérif Robert Luna lors d’une conférence de presse.

Le député a ensuite été transporté vers un hôpital local et a été soigné pour une blessure par balle, mais n’a pas survécu.

Le suspect n’a pas été arrêté, a indiqué le shérif.

« Il a tendu une embuscade et tué – assassiné – l’un de nos adjoints », a déclaré M. Luna, décrivant le suspect comme une « menace pour la sécurité publique ».

Le shérif Luna a déclaré que même si l’enquête n’en était qu’à ses débuts, la fusillade était considérée comme un « acte ciblé ».

Il a spéculé : « Cela aurait pu être simplement dû au fait qu’il représentait le département du shérif du comté de Los Angeles en tant qu’un de nos employés. Nous ne savons pas.

« Il conduisait dans la rue et sans raison apparente – et nous sommes toujours en train d’examiner les raisons précises – quelqu’un a décidé de lui tirer dessus et de l’assassiner. Je suppose qu’à ce stade, parce qu’il était en uniforme.

« Notre adjoint était un membre dévoué de la famille et un membre précieux de la communauté. Il a été lâchement abattu alors qu’il travaillait sans relâche pour servir notre communauté ce soir.

M. Luna a ajouté que Clinkunbroomer s’était fiancé quatre jours seulement avant l’incident. « Il commençait tout juste sa vie », a déclaré le shérif.

Le shérif a également publié une déclaration sur Facebook, écrivant que le « vétéran du LASD depuis huit ans » avait été « assassiné de manière insensée ce soir ».

« D’après tout ce que je sais sur Ryan, les gens l’aimaient et l’adoraient absolument. Il n’était pas seulement l’un de nos shérifs adjoints. C’était un député de la troisième génération. Son père et son grand-père ont servi avec nous », indique le communiqué.

« Le service coulait dans ses veines. Il incarnait les valeurs de courage, d’altruisme et était attaché à la justice. Notre adjoint était un membre dévoué de la famille et un membre précieux de la communauté. Il a été lâchement abattu alors qu’il travaillait sans relâche pour servir notre communauté ce soir », a ajouté le shérif.