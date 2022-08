L’adjoint du shérif a été tué par balle dans une maison du sud du Colorado

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Un adjoint du shérif a été tué par balle dimanche alors qu’il répondait à une fusillade le week-end dans une maison du sud du Colorado, ont annoncé les autorités.

L’adjoint Andrew Peery a été tué dimanche après son arrivée au domicile de la communauté de la sécurité près de Colorado Springs pour enquêter sur un rapport de fusillade avec deux autres agents des forces de l’ordre, a déclaré aux journalistes le shérif du comté d’El Paso, Bill Elder.

Ils ont été accueillis par des coups de feu et les officiers ont riposté au moins une fois, a déclaré Elder.

Le bureau du shérif a d’abord déclaré que des responsables recherchaient John Paz, 33 ans, en lien avec la fusillade.

Cependant, la police de Colorado Springs, qui enquête sur la fusillade, a déclaré plus tard que la scène de la fusillade était sécurisée et qu’il n’y avait plus de menace pour le public. La police de Colorado Springs n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant plus de détails sur le suspect.

Les gens se sont alignés dimanche pour honorer Peery alors qu’un corbillard transportant sa dépouille se rendait d’un hôpital au bureau du coroner.

Le gouverneur Jared Polis a exprimé sa sympathie à la famille de Peery, qui était un membre décoré de l’équipe SWAT du département du shérif.

“Mes pensées et mes condoléances vont à la famille et aux amis de l’adjoint Peery et à tous nos voisins des forces de l’ordre qui ont mis leur vie en danger pour servir les autres”, a-t-il déclaré.

The Associated Press