L’adjoint de Los Angeles, pris en embuscade, venait d’être engagé et attendait avec impatience de grandes choses. ‘Pas de mots’

Un jeune homme se tient debout sur la plage, avant de déferler sur les vagues et aux côtés de sa nouvelle fiancée. Il lui tient la main pour que tout le monde puisse voir sa bague de fiançailles. Ils sourient tous les deux, pleins d’espoir et de promesses.

L’optimisme de ce moment, partagé la semaine dernière sur Instagram, s’est désintégré en un instant samedi soir, lorsqu’un attaquant inconnu a abattu le futur marié, l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Ryan Clinkunbroomer.

L’homme de 30 ans, membre de la troisième génération du département du shérif, a été abattu alors qu’il était assis dans sa voiture de patrouille à un feu de circulation devant la gare de Palmdale du département. Il n’y avait aucun motif apparent. Aucun suspect n’a été identifié.

Ses collègues ont décrit Clinkunbroomer comme un type intelligent et fiable, un « adjoint du député » chargé d’enseigner aux autres comment faire le travail de la bonne manière. Il aimait son travail et les gens avec qui il travaillait, disaient ses collègues, et il avait pour objectif de devenir détective un jour.

« Ce n’est pas facile de devenir officier de formation », a déclaré le député vétéran Andrew Cronin. « Vous devez passer par un processus de test, avoir un certain mandat dans le département et une certaine intelligence – et Ryan correspond à cela. »

Cronin, qui a travaillé avec le père de Clinkunbroomer, Michael, a déclaré que les deux hommes se ressemblaient beaucoup. « Son père était un sergent très accessible et très sympathique », a déclaré Cronin. « Il était comme le portrait craché de la personnalité de son père. Il était toujours calme et calme et gérait chaque situation de cette manière.

L’adjoint William Warner, qui a formé le jeune Clinkunbroomer, l’a qualifié de « c’est un plaisir de travailler avec lui ». Il a déclaré que la détermination du jeune député à suivre les traces de son père et de son grand-père se reflétait dans son éthique de travail.

« Il voulait juste faire de son mieux », a déclaré Warner, « et faire sa petite part pour faire la différence de la meilleure façon possible. »

Ses collègues se souviennent de Ryan Clinkunbroomer, adjoint du shérif du comté de Los Angeles, comme d’un type intelligent et fiable, un « adjoint du député ». (Shérif du comté de Los Angeles)

Clinkunbroomer avait aussi un humour facile. Warner se souvient l’avoir réprimandé comme l’un des rares fans des Dolphins de Miami qu’il connaissait. Lorsque Warner a demandé au plus jeune adjoint quand il changerait d’allégeance aux 49ers de San Francisco de la NFL, Clinkunbroomer a eu une réponse préférée : « Les 49ers sont nuls, monsieur. »

Samedi soir, après qu’un passant ait découvert l’adjoint blessé dans sa voiture, les équipes d’urgence ont transporté Clinkunbroomer au centre médical d’Antelope Valley à Lancaster, où il est décédé. Quelques heures plus tard, les policiers ont transporté le corps de Clinkunbroomer, enveloppé dans un drapeau, vers une camionnette qui l’a transporté au bureau du médecin légiste du comté, à l’est du centre-ville de Los Angeles.

Avec les sirènes hurlantes et les lumières clignotantes, un cortège de dizaines de véhicules de police et de pompiers a accompagné le corps tout au long du voyage de 70 milles. Le long de certains viaducs en cours de route, la police et les pompiers se sont tenus au garde-à-vous et ont salué.

« Le shérif adjoint Ryan Clinkunbroomer et sa famille font partie intégrante de l’essence même du département du shérif de Los Angeles », indique un communiqué de l’Assn. des shérifs adjoints de Los Angeles. « Et ce meurtre déchirant touche au cœur même de notre être.

« Aucun mot ne peut exprimer de manière adéquate la profonde condamnation que nous ressentons pour les lâches qui ont commis cet acte odieux. »

Cronin, qui a servi 27 ans dans le ministère, a déclaré : « C’est insondable. Il ne faisait rien d’autre que s’occuper de ses propres affaires.

Le deuil du jeune adjoint s’est étendu bien au-delà des rangs des forces de l’ordre, jusqu’à la communauté et ses amis, y compris ses camarades de classe du West Ranch High School de Stevenson Ranch.

« Il a toujours voulu servir la communauté », a déclaré dimanche Bailey Miller, un ami du lycée, sur NBC4 News.

Miller, journaliste à la station, a ajouté ses commentaires personnels à son rapport sur la mort de Clinkunbroomer. Elle a déclaré que les deux hommes étaient tous deux membres de l’équipe d’athlétisme et de l’équipe de cross-country du lycée, faisant partie d’un groupe d’environ huit amis proches. En se souvenant de l’ami qu’elle appelait « Clink », elle l’appelait « un homme bon et un véritable héros ».

« J’ai toujours espéré le rencontrer sur le terrain pendant que je travaillais. … Me voici aujourd’hui », a déclaré Miller, la voix étranglée par l’émotion.

Les membres de la famille du député ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts à parler dimanche. Mais Clinkunbroomer avait partagé avec ses collègues à quel point il se souciait de sa famille, son enthousiasme à l’idée de se marier (« Il était follement amoureux de sa fiancée », a déclaré Warner) et son désir d’avoir des enfants.

En annonçant les fiançailles de son fils sur Instagram la semaine dernière, Kim Clinkunbroomer a déclaré : « Nous sommes très heureux d’agrandir notre famille. »

L’adjoint qui a formé le policier déchu a clairement exprimé l’émotion qui régnait au sein du département du shérif. « J’espère que nous pourrons relever Ryan », a déclaré Warner, « et nous concentrer sur le soutien à sa famille et la recherche des lâches responsables de tout cela. »

La rédactrice du Times, Dorany Pineda, a contribué à ce rapport.