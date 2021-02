L’adjoint de longue date Spinelli fait ses débuts comme entraîneur-chef pour la Colombie-Britannique

BOSTON: La dernière fois que Scott Spinelli a repris une équipe de basket-ball, c’était il y a dix ans, alors qu’il était assistant au Maryland et que l’entraîneur-chef Mark Turgeon avait commis une paire de fautes techniques à Miami.

Nous étions en fait gros. Nous sommes revenus et nous avons perdu en double prolongation, a déclaré Spinelli vendredi. Les gars se sont ralliés pour leur entraîneur-chef. Nous sommes revenus et les enfants ont présenté une performance audacieuse et audacieuse là-bas.

C’est le Boston College qui se ralliera pour son entraîneur-chef samedi, lorsque les Eagles (3-13, 1-9 Atlantic Coast Conference) affronteront Notre Dame (9-12, 6-9) dans leur premier match depuis que Jim Christian a été mis à la porte. Spinelli a pris la relève le 15 février en tant qu’entraîneur-chef par intérim après 25 ans de toute sa carrière d’entraîneur universitaire en tant qu’assistant.

Tout s’est passé si vite, a déclaré Spinelli, qui est ami avec Christian depuis l’université et était son principal assistant en Colombie-Britannique depuis 2014, lors d’une entrevue téléphonique vendredi.

C’est un homme formidable et c’est juste une situation malheureuse. Nous avons tous dû nous rallier les uns aux autres, a déclaré Spinelli. Les enfants sont la partie la plus importante de toute cette équation. Notre personnel a été phénoménal. Tous les gars qui se sont engagés à améliorer ces enfants. Le personnel travaille vraiment en étroite collaboration pour continuer sur cette voie.

Natif du Massachusetts qui faisait partie de l’équipe de l’Université de Boston entraînée par Mike Jarvis et qui s’est rendue au tournoi de la NCAA en 1988, Spinelli a acquis une réputation de recruteur vedette qui a amené des lycéens souvent non annoncés et les a transformés en prospects de la NBA. En tout, il a aidé à recruter ou à entraîner six futurs choix de repêchage de la NBA ou des agents libres recrues, notamment DeAndre Jordan et Khris Middleton au Texas A&M, Alex Len au Maryland et Jerome Robinson en Colombie-Britannique, le tout premier choix de loterie de l’école.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait utiliser le poste intérimaire comme vitrine pour un poste d’entraîneur-chef, Spinelli a déclaré qu’il n’y pensait pas du tout.

La dernière chose dont il s’agit, c’est moi, a déclaré Spinelli. Il s’agit des enfants, des enfants qui ont vécu beaucoup de choses cette année, tout comme beaucoup d’autres équipes.

En fait, un peu plus que de nombreuses équipes.

Le Boston College a suspendu son programme de basketball masculin lors d’une épidémie de coronavirus en janvier, annulant cinq matchs en 21 jours. Quand ils étaient prêts à reprendre, les Eagles n’avaient que quatre boursiers et plus tard encore seulement six avec une poignée de walk-ons.

Nous avons traversé beaucoup d’adversité avec COVID; beaucoup d’enfants sont sortis, isolés et malades, a déclaré Spinelli. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, avec ce que nous avons vécu en tant que société, cela a été une période difficile pour tout le monde. Et pour que nous puissions avoir la chance de jouer au basket dès maintenant, les joueurs et les entraîneurs que nous aimons tous faire, nous sommes bénis.

Spinelli a déclaré que tous les joueurs sauf quatre seront disponibles pour le match de samedi contre Notre-Dame, qui sera la finale à domicile pour cinq seniors de la Colombie-Britannique. Ce sera également son premier et peut-être le seul match à domicile dans la chaise n ° 1 cette saison.

À moins de nouveaux report COVID, les Eagles auront deux autres matchs sur la route à Florida State et à Miami. Le tournoi ACC doit débuter le 9 mars à Greensboro, en Caroline du Nord; les Eagles entrent dans la dernière semaine de la saison régulière à la dernière place de la conférence.

Notre objectif est d’entrer dans ce tournoi de l’ACC sur une note positive », a déclaré Spinelli, et d’essayer de faire une course.

