AUSTIN, Texas – Les autorités fédérales et locales recherchaient dimanche soir un ancien adjoint du shérif soupçonné d’avoir tiré sur trois personnes dans ce que les autorités ont décrit comme un incident de violence domestique.

Les autorités ont déclaré que la fusillade avait été signalée peu avant midi dans un complexe d’appartements, et que des véhicules de police, des unités tactiques et des équipes SWAT ont envahi le parking d’un complexe commercial à proximité.

Les autorités ont levé le refuge en ordre près du complexe d’appartements, mais le suspect est toujours en liberté, a déclaré le chef de la police intérimaire d’Austin, Joe Chacon.

«De toute évidence, c’est une tragédie. Nous avons des gens qui ont perdu la vie ici », a déclaré le chef de la police par intérim, Joe Chacon. «Nous ferons de notre mieux… pour mettre cette personne en garde à vue.»

Chacon a déclaré que la fusillade semblait résulter d’un différend domestique. Il a identifié le suspect comme étant Stephen Nicholas Broderick et a noté qu’il pouvait être armé et dangereux.

Des informations préliminaires indiquaient que Broderick connaissait les victimes, deux femmes et un homme, et que la fusillade était ciblée. Un enfant était impliqué, a déclaré Chacon, mais était en sécurité en garde à vue.

Les archives montrent que Broderick, un ancien détective du bureau du shérif du comté de Travis, fait face à des accusations d’agression sexuelle sur un enfant. Broderick a été incarcéré en juin et a passé 16 jours derrière les barreaux avant de verser une caution, fixée à 50000 dollars.

Broderick, un détective des crimes contre les biens, a démissionné après son arrestation, selon la porte-parole du shérif du comté de Travis, Kristen Dark.

Les archives judiciaires et publiques montrent que l’épouse de Broderick a demandé une ordonnance de protection et le divorce peu de temps après son arrestation.

Chacon a décrit Broderick comme 5 pieds 7 pouces avec une corpulence moyenne. Broderick a été vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche gris, des lunettes de soleil et une casquette de baseball, a déclaré Chacon.

Le maire d’Austin, Steve Adler, a déclaré que la fusillade avait eu lieu à l’Arboretum Oaks Apartments, que la direction décrit sur le site Web comme une «communauté d’appartements de luxe».

La police, les pompiers et les SMU ont répondu; des hélicoptères bourdonnaient au-dessus de la scène. Les spectateurs et les journalistes se sont rassemblés mais ont été tenus à plusieurs pâtés de maisons de la scène.

L’EMS du comté d’Austin-Travis, qui a répondu à la fusillade, a décrit un « incident d’attaque / tireur actif ». EMS a déclaré sur Twitter qu’aucun autre blessé n’avait été signalé et Chacon a déclaré plus tard que la fusillade n’était plus considérée comme une situation de tir actif.

Josh Katzowitz, qui faisait du shopping chez le commerçant voisin Joe’s, a déclaré que la police et les ambulances sont venues «affluer» dans la région alors qu’il partait. Il n’a entendu aucune fusillade.

«Les flics ont sorti leurs armes», a-t-il dit. «Certains avaient des pistolets, d’autres des carabines et ils étaient attachés à des gilets pare-balles. Il y a eu tout d’un coup des ambulances, des sirènes et des voitures de police. Des flics venaient de partout.

Le déchaînement était la dernière de plusieurs attaques par balles à travers le pays, dont une plus tôt dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin, qui a fait trois morts. Les massacres de masse ont coûté la vie à quatre Américains ou plus chaque semaine au cours des six dernières semaines, faisant des dizaines de morts et plusieurs autres blessés dans leur sillage.

Les appels du président Joe Biden à des restrictions plus strictes des armes à feu pour lutter contre le carnage n’ont suscité que peu de soutien au Texas. La fusillade survient deux jours après que la Chambre des représentants du Texas a approuvé et envoyé au Sénat de l’État un projet de loi permettant à toute personne âgée d’au moins 21 ans de porter une arme de poing sans permis.

Les représentants de l’État ont adopté le projet de loi de la Chambre de 1927 en grande partie dans le sens du parti en troisième et dernière lecture vendredi, envoyant le projet de loi au Sénat du Texas.

Bacon rapporté d’Arlington, en Virginie.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; John C. Moritz, USA TODAY Network, Austin Bureau; The Associated Press