L’adjoint à la fusillade de Parkland aurait vu des corps s’il avait ouvert la porte, témoigne un officier

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un ancien adjoint du shérif de Floride qui a déclaré qu’il n’avait pas pu identifier le tireur lors du massacre du lycée de Parkland aurait vu des corps s’il avait ouvert la porte d’un immeuble au lieu de reculer, a déclaré un policier mardi à le procès du député.

Le lieutenant de police de Sunrise Craig Cardinale a déclaré qu’à son arrivée à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas depuis sa maison voisine, il a immédiatement couru vers le bâtiment de trois étages 1200 parce que c’est là que son fils assistait à la classe, ignorant la direction des députés du comté de Broward qui lui ont dit c’était trop dangereux.

Il a dit que lui et d’autres officiers étaient allés à la porte que l’adjoint Scot Peterson avait trouvée à moins de 10 mètres (9 mètres) quelques minutes plus tôt et qu’ils pouvaient voir et sentir la fumée de la poudre à canon. Ils ne savaient pas que 14 étudiants et trois membres du personnel étaient déjà morts ou mourants et que le tireur Nikolas Cruz avait pris la fuite.

« J’ai immédiatement ouvert la porte », a témoigné Cardinale pour l’accusation. « Environ 25 pieds devant moi, il y avait quelques corps sur le sol bien en vue. »

Les procureurs allèguent que Peterson, l’adjoint affecté à l’école, savait que le tireur se trouvait à l’intérieur du bâtiment 1200, mais a choisi de ne pas l’affronter lors de l’attaque de six minutes le 14 février 2018. Peterson insiste sur le fait qu’en raison des échos des coups de feu, il n’a pas connaître l’emplacement du tireur et s’est mis à couvert à côté d’un bâtiment voisin pendant qu’il tentait de localiser les sons et d’appeler de l’aide. Peterson y est resté pendant 40 minutes, longtemps après la fin des coups de feu et après que d’autres officiers eurent fait irruption à l’intérieur.

Peterson, 60 ans, pourrait faire face à près de 100 ans de prison et perdre sa pension annuelle de 104 000 $ s’il est reconnu coupable de négligence criminelle envers un enfant, les accusations les plus graves auxquelles il est confronté. Il est le premier agent des forces de l’ordre de l’histoire des États-Unis jamais jugé pour un manquement présumé à agir lors d’une fusillade dans une école. Il a pris sa retraite peu de temps après la fusillade avant d’être licencié rétroactivement.

Plus tôt mardi, Kelvin Greenleaf, un superviseur de la sécurité de l’école non armé, a déclaré que lui, Peterson et un autre garde non armé s’étaient précipités vers le bâtiment 1200 en voiturette de golf depuis le bureau principal, arrivant moins de deux minutes après le début des tirs.

Greenleaf a déclaré que lorsque lui et Peterson sont descendus du chariot à environ 10 mètres du bâtiment 1200, il était clair pour lui que les tirs du fusil semi-automatique de style AR-15 de Cruz provenaient de l’intérieur car ils étaient bruyants.

Peterson a sorti son arme de poing, disant à Greenleaf de reculer. Il a dit que Peterson s’était alors caché avec lui à côté d’un bâtiment voisin.

«Il avait juste un regard vide sur son visage. Il se passait tellement de choses et je pouvais imaginer le stress, la pression qu’il subissait », a déclaré Greenleaf, qui a depuis pris sa retraite.

Cardinale a déclaré que lorsqu’il a repéré Peterson après qu’il soit devenu clair que la fusillade était terminée, l’adjoint faisait les cent pas, la tête baissée et marmonnait: « Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. » Lorsque Cardinale a demandé à Peterson qui il était, il a répondu qu’il était l’adjoint à la sécurité de l’école. Cardinale a dit qu’il avait répondu par une obscénité et avait dit à Peterson qu’il aurait dû être à l’intérieur du bâtiment.

« C’est une période stressante pour tout le monde dans cette situation. C’est une mauvaise journée pour être policier, mais vous allez faire votre travail », a déclaré Cardinale.

Peterson était assis les bras croisés, secouant la tête, pendant le témoignage de Cardinale, passant parfois des notes à son avocat, Mark Eiglarsh.

En contre-interrogatoire par Eiglarsh, Greenleaf a témoigné qu’en sept ans de travail avec Peterson, il n’a jamais fait preuve de lâcheté, brisant immédiatement les combats d’étudiants et n’a jamais manqué à ses fonctions.

« Il a fait un excellent travail. Chaque fois que j’avais besoin de lui pour des recherches, des combats, des téléphones portables volés, il était toujours là », a déclaré Greenleaf.

Un autre agent de sécurité, Elliot Bonner, en contre-interrogatoire, a reconnu qu’il avait fréquemment des problèmes d’échos dans cette zone de l’école lorsque les élèves faisaient exploser des pétards ou faisaient exploser des klaxons. Les échos ont rendu difficile la localisation de ces étudiants, a-t-il déclaré.

Peterson est accusé d’avoir omis de confronter Cruz avant qu’il n’atteigne le troisième étage, où six des victimes sont mortes. Il n’est pas inculpé pour les 11 personnes tuées par balle au premier étage avant qu’il n’atteigne le bâtiment.

Les procureurs ont l’intention de conclure leur présentation de deux semaines mercredi. Ils ont appelé à la barre des témoins des étudiants, des enseignants et des agents des forces de l’ordre qui ont témoigné de l’horreur qu’ils ont vécue et comment ils savaient où se trouvait Cruz. Ils ont également appelé un superviseur de formation qui a déclaré que Peterson n’avait pas suivi les protocoles pour affronter un tireur actif.

Eiglarsh a déclaré qu’il avait l’intention d’appeler environ deux douzaines de témoins qui témoigneront qu’ils n’étaient pas non plus sûrs de la provenance des coups de feu. En raison de conflits d’horaire, certains d’entre eux ont déjà témoigné, dont un adjoint arrivé à l’école pendant la fusillade. Il pensait que les tirs provenaient du terrain de football, à plus de 100 mètres (90 mètres) du bâtiment 1200.

Pour que Peterson soit reconnu coupable de négligence envers les enfants, les procureurs doivent d’abord montrer qu’il était légalement un soignant des élèves mineurs, défini par la loi de Floride comme «un parent, un membre adulte du ménage ou une autre personne responsable du bien-être d’un enfant».

Si les jurés découvrent que Peterson était un soignant, ils doivent déterminer s’il a fait un «effort raisonnable» pour protéger les enfants ou s’il n’a pas fourni les soins nécessaires.

Cruz, un ancien étudiant de 24 ans, a plaidé coupable et a été condamné l’année dernière à une peine d’emprisonnement à perpétuité, évitant la peine de mort lorsque son jury n’a pas pu convenir à l’unanimité qu’il méritait d’être exécuté.

Terry Spencer, l’Associated Press