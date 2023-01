L’adieu larmoyant de ce tout-petit à son grand-père vous laissera émotif

Un bébé, qui ne voulait pas quitter son grand-père, a été capturé les larmes aux yeux alors qu’elle lui faisait ses adieux dans une vidéo qui devient virale. L’adorable clip, qui a maintenant captivé des millions de cœurs en ligne, voit ce bébé assis sur le siège arrière de sa voiture alors qu’elle envoie des baisers à son grand-père. Le vieil homme debout devant sa fenêtre imite son geste pour un au revoir réconfortant, un moment qui semble être extrêmement dur pour le duo. “J’ai compris”, disent les deux en tendant la main pour attraper les baisers volants de l’autre.

“A plus tard, bébé”, crie la personne âgée en regardant à l’intérieur de la voiture. “A plus tard”, répond le bébé en devenant émotif pour affronter la réalité. Le bébé compatissant pleure et se tourne vers sa mère, “J’espère que je le vois.” La maman qui semble enregistrer la vidéo émotionnelle console rapidement le bébé et affirme qu’elle verra bientôt son grand-père. « Tu n’as pas à pleurer. Tu le verras bientôt, d’accord ? dit la mère. En écoutant les paroles de la maman, le bébé finit par essuyer ses larmes. Regardez l’adorable vidéo ici :

Des milliers de personnes ont commenté et aimé le clip pour apprécier le moment réconfortant. Un utilisateur a dit qu’il voulait juste serrer la petite fille dans ses bras : “Je veux juste la serrer dans ses bras ! C’est exactement comme ma nièce de 3 ans. Sweetie Pie!”

Un autre a ajouté : « Je sais par expérience que les meilleurs grands-parents sont ceux qui ont des petits-enfants qui pleurent quand ils partent. J’ai absolument adoré le mien aussi.

Un autre a commenté: “Aww comme c’est doux et adorable!”

Un utilisateur a écrit : « Aww ! Doux bébé va manquer son grand-père !

Le lien spécial partagé entre le bébé et le grand-père a ratissé plus de 100 000 vues sur le site de micro-blogging.

