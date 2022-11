Ladies European Tour: Linn Grant devance Maja Stark dans Race to Costa del Sol alors que l’Anglaise Cara Gainer mène l’Open d’Espagne | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La Suédoise Linn Grant est loin de sa compatriote et rivale de Race to Costa del Sol Maja Stark après le premier tour de l’Open d’Espagne, l’Anglaise Cara Gainer tenant la tête du tournoi.

Grant a un léger avantage en points sur Stark dans la bataille pour devenir la golfeuse championne du Ladies European Tour en 2022 et remportera cette couronne si elle termine au-dessus ou au niveau de sa compatriote suédoise à Marbella.

Grant – qui a remporté quatre titres cette année par rapport aux trois de Stark – s’est remis d’être deux sur après trois trous pour marquer un cinq de moins de 68 ans, la joueuse de 23 ans ayant réussi ses trois derniers trous pour passer à la troisième place. au golf d’Alferini.

Stark a tiré un quatre moins de 69 pour une part de septième, la joueuse de 22 ans étant incapable d’égaler les trois birdies consécutifs de Grant à la mort alors qu’elle parait le dernier après avoir remporté des gains à 16 et 17.

Stark a été laissé à la rue trois putains aux 10e et 11e et enregistrant des bogeys consécutifs.

Linn Grant détient un léger avantage sur la rivale au titre Race to Costa del Sol et sa compatriote suédoise Maja Stark après la manche d’ouverture en Espagne

En tête ce jour-là se trouvait Gainer, dont les sept moins de 66 ans contenaient neuf birdies et deux bogeys et lui laissaient un coup d’avance sur la championne en titre Carlota Ciganda, qui a réussi un birdie sur ses six derniers trous après avoir subi un double bogey sept le 11.

L’Irlandaise Leona Maguire, qui a terminé deuxième derrière Lydia Ko lors du championnat CME Group Tour de la semaine dernière sur le circuit de la LPGA, a poursuivi sa bonne forme avec un cinq moins de 68 ans pour rejoindre Grant en partageant la troisième place.

