Ladies European Tour: Justin Rose et sa femme Kate lancent le Rose Ladies Open sur la série LET Access | Nouvelles du golf

Kate et Justin Rose ont lancé le Rose Ladies Open

Justin Rose et sa femme Kate ont étendu leur soutien au golf féminin avec le lancement du Rose Ladies Open sur la série Access du Ladies European Tour.

L’événement aura lieu au Brocket Hall dans le Hertfordshire du 23 au 25 septembre et offrira un prix de 65 000 €, le plus important cette saison sur le circuit LETAS en dehors de la grande finale.

L’ancien numéro 1 mondial et sa femme ont estimé que le nouvel événement de 54 trous était la prochaine étape de leur engagement envers le jeu féminin au Royaume-Uni, après le succès de la Rose Ladies Series depuis son lancement lors de la pandémie de Covid-19.

“En nous appuyant sur le succès de la Rose Ladies Series, nous voulions continuer à grandir et à développer le jeu professionnel féminin en créant ce nouveau tournoi, dans le cadre de la LET Access Series”, ont déclaré Kate et Justin Rose.

“Notre motivation reste la même : nous voulons donner aux professionnelles plus d’opportunités de jouer de manière compétitive ; leur donner la chance de concourir pour des prix plus importants ; leur offrir des opportunités d’être vues et de recevoir la visibilité qu’elles méritent, afin que nous puissions continuer à travailler vers le changement et la volonté d’égalité et d’aider à ouvrir la voie au Ladies European Tour.”

Charley Hull a remporté l'argenterie lors de l'événement inaugural de la Rose Ladies Series dans le Hampshire en 2020

La série Rose Ladies a été créée en 2020 pour offrir des opportunités de jeu pendant l’arrêt du golf imposé par le coronavirus, avec huit événements cette année-là et 11 autres tournois se déroulant la campagne suivante. Cinq autres événements ont ensuite été créés pendant une période de quatre semaines en avril 2022 pour permettre aux joueurs de se préparer pour la nouvelle saison.

Alexandra Armas, PDG du Ladies European Tour, a déclaré : “L’engagement et le soutien continus de Kate et Justin envers le golf féminin au cours des dernières années à travers la Rose Ladies Series ont été fantastiques.

“Le LETAS offre une excellente voie vers le LET et l’inscription du Rose Ladies Open dans le calendrier de cette année offre une autre opportunité de jeu, qui aide à développer le jeu professionnel et renforce le Tour.”