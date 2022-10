Ladies European Tour: diffusion en direct gratuite avec Charley Hull et Nelly Korda en tête d’affiche Aramco Team Series | Nouvelles du golf

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Charley Hull revient pour défendre son titre Aramco Team Series à New York cette semaine, avec une couverture en direct via le flux YouTube gratuit de Sky Sports.

Hull a remporté une victoire d’un coup sur Nelly Korda lors du concours de l’année dernière au Trump Golf Links à Ferry Points, l’Anglaise recherchant plus de succès après avoir remporté le championnat LPGA Mediheal plus tôt ce mois-ci.

Charley Hull fait son premier départ depuis sa victoire au championnat LPGA Mediheal plus tôt ce mois-ci

Korda revient également et est l’un des trois joueurs du top 10 mondial à figurer, avec Lexi Thompson et Brooke Henderson faisant partie d’un line-up étoilé contenant également Leona Maguire et Anna Nordqvist.

Les stars de la Solheim Cup Emily Kristine Pedersen, Carlotta Ciganda et Emily Kristine Pedersen sont toutes impliquées dans l’événement, qui comprend un concours d’équipe de 36 trous parallèlement au tournoi individuel de 54 trous, avec plusieurs des vainqueurs de cette saison sur le Ladies European Tour également en action .

Sky Sports diffusera une couverture en direct des trois manches de l’événement Aramco Series – la quatrième des cinq du calendrier du Ladies European Tour, avec une couverture commençant à 18 heures les deux premiers jours et à 17 heures pour la dernière manche de samedi.

L’événement Aramco Team Series – New York fait partie d’un triple en-tête de golf en direct sur Sky Sports cette semaine, avec l’Estrella Damm NA Andalucia Masters du DP World Tour et le championnat Zozo du PGA Tour également disponibles.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder la diffusion en direct gratuite de la série Aramco Team – New York !