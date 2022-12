Ladies European Tour confirme le calendrier 2023 avec un fonds de prix record | Nouvelles du golf

L’Angleterre Georgia Hall joue son coup de départ lors du premier tour de l’Open féminin

Le Ladies European Tour a annoncé son calendrier mondial 2023, qui verra les joueuses s’affronter pour un prix total record.

Il y aura un fonds de prix de 35 millions d’euros (30,8 millions de livres sterling) pour les 30 événements de la saison prochaine, emmenant la tournée dans 21 pays différents.

La saison débutera au Kenya la première semaine de février tandis que l’Aramco Saudi Ladies International propose un prix élevé de 5 millions de dollars (4,2 millions de livres sterling).

Quatre tournois co-sanctionnés avec la LPGA seront organisés en juillet et août ; l’Amundi Evian Championship, le Trust Golf Women’s Scottish Open, l’AIG Women’s Open et l’ISPS Handa World Invitational.

Le Centurion Club du Hertfordshire, quant à lui, accueillera l’événement Aramcio Tour Series en juillet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième manche de l’Andalucia Costa del Sol Open de Espana du Ladies European Tour. Faits saillants de la quatrième manche de l’Andalucia Costa del Sol Open de Espana du Ladies European Tour.

“Grâce à nos partenaires, promoteurs, lieux d’accueil et fans, 2023 va être une année incroyablement excitante pour le LET”, a déclaré la PDG Alexandra Armas.

“La Race to Costa del Sol de cette année a mis en valeur les compétences exceptionnelles de nos joueurs et il y aura encore plus d’opportunités pour nos modèles de briller l’année prochaine, avec plus de prix au total qu’à n’importe quel moment de notre histoire.

“Le LET présente désormais une plate-forme permettant aux femmes de bâtir une carrière réussie et de réaliser leurs rêves dans le golf professionnel. Nous continuerons à travailler dur pour élever le sport en Europe et dans le monde.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible À un an de la Solheim Cup 2023 à Finca Cortesin, en Espagne, Trish Johnson et Henni Koyack prédisent qui pourrait faire partie de l’équipe européenne en septembre prochain. À un an de la Solheim Cup 2023 à Finca Cortesin, en Espagne, Trish Johnson et Henni Koyack prédisent qui pourrait faire partie de l’équipe européenne en septembre prochain.

2023 comprend également la Coupe Solheim à Finca Cortesin en Espagne, l’Europe visant une troisième victoire consécutive record contre les États-Unis.

La saison 2023 se termine avec l’Andalucía Costa del Sol Open de Espana, où le vainqueur de la Race to Costa del Sol sera couronné.

Les dates clés du Ladies European Tour 2023

17-19 mars : Aramco Team Series – Singapour

19-21 mai : Aramco Team Series – Floride

14-16 juillet : Aramco Team Series – Londres

27-30 juillet : Amundi Evian Championship – Evian Resort, France

3-6 août : Trust Golf Women’s Scottish Open – Ayrshire, Écosse

10-13 août : Open féminin AIG – Walton Heath, Angleterre

17-20 août : ISPS Handa World Invitational – Antrim, Irlande du Nord

31 août-3 septembre : Open d’Irlande féminin KPMG – Comté de Claire, Irlande

22-24 septembre : The Solheim Cup – Finca Cortesin, Espagne

6-8 octobre : Aramco Team Series – Hong Kong

3-5 novembre : Aramco Team Series – Riyad

23-26 novembre : Andalucia Costa del Sol Open de España – Marbella, Espagne