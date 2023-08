L’adhésion des ennemis jurés aux BRICS pourrait diluer l’efficacité du bloc et ruiner l’approche consensuelle, selon des experts

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avec ses collègues dirigeants des BRICS, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov posent pour une photo de famille, avec des délégués dont six pays invités à rejoignent le groupe BRICS, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Per-Anders Pettersson/Getty Images