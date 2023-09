L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’est pas dans notre intérêt – candidat américain à la présidentielle

Washington aurait davantage d’obligations à remplir si Kiev rejoignait le bloc, a déclaré Ron DeSantis

L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ne serait d’aucun bénéfice pour les États-Unis et deviendrait un fardeau supplémentaire pour Washington, a déclaré le gouverneur de Floride et candidat républicain à la présidentielle, Ron DeSantis.

Dans un épisode du podcast The Glenn Beck Program samedi, on lui a demandé s’il pensait que l’Ukraine devrait s’engager à ne jamais rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis afin de faire la paix.

« Je ne pense pas que l’adhésion à l’OTAN soit dans notre intérêt », a répondu DeSantis, qui est considéré comme l’un des principaux rivaux de l’ancien président Donald Trump lors des primaires du GOP.

« Tout cela ne ferait que nous ajouter davantage d’obligations, alors… si vous ajoutez plus d’obligations, alors quels sont les avantages que nous obtenons en retour ? Dans ce cas, je ne sais pas quels seraient nécessairement les avantages. il ajouta.

L’Ukraine a demandé à rejoindre l’OTAN en septembre 2022 après que quatre de ses régions ont voté massivement en faveur de l’adhésion à la Russie lors de référendums. Même si les membres du bloc ont déclaré que Kiev deviendrait à terme membre de l’OTAN, ils n’ont fourni aucun calendrier.

DeSantis a également réitéré qu’il s’opposait catégoriquement à l’envoi de troupes américaines en Ukraine, ajoutant que l’objectif de Washington devrait être de mettre fin au conflit. Il a critiqué l’actuel « chèque en blanc » politique de soutien à Kiev avec une aide financière et militaire.

Cette position a gagné du terrain dans les rangs du Parti républicain ces derniers mois, certains républicains soulevant à plusieurs reprises des préoccupations en matière de responsabilité. Plus tôt cette semaine, un groupe de plus de deux douzaines de sénateurs et de membres du Congrès du parti ont soumis une lettre à la Maison Blanche exigeant des réponses.

« Le peuple américain mérite de savoir à quoi sert son argent. Comment se déroule la contre-offensive ? Les Ukrainiens sont-ils plus proches de la victoire qu’il y a six mois ? Quelle est notre stratégie et quel est le plan de sortie du président ? ont-ils demandé à l’administration Biden.

Les législateurs ont indiqué que, jusqu’à ce que ces questions soient résolues, ils s’opposeront à toute dépense supplémentaire en faveur de l’Ukraine. Leur réaction intervient alors que le Congrès débat pour savoir si les États-Unis, qui ont déjà fourni des dizaines de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, devraient approuver la dernière demande de Biden d’envoyer 24 milliards de dollars supplémentaires d’aide.