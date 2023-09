L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN « ne favoriserait pas la paix » – ex-président français — RT World News

Kiev doit adopter une position neutre entre la Russie et l’Occident, a déclaré Nicolas Sarkozy

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a averti que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’UE « ne favoriserait pas la paix » et serait perçu comme un « provocation » par la Russie.

S’adressant mercredi à la chaîne d’information française BFMTV, Sarkozy a affirmé qu’il était dans l’intérêt de Kiev de rester. « neutre » concernant les blocs occidentaux. L’ancien dirigeant a également insisté sur le fait que la diplomatie avec Moscou reste l’option la plus prudente pour l’Ukraine afin de mettre fin au conflit actuel.

« Introduire l’Ukraine dans l’OTAN ne favoriserait pas la paix » a déclaré Sarkozy, qui a été président français entre 2007 et 2012.

Les dirigeants de l’OTAN ont déclaré lors d’un sommet en Lituanie en juillet que le bloc inviterait uniquement l’Ukraine à devenir membre. « quand les alliés sont d’accord et que les conditions sont remplies. » L’OTAN avait déjà rejeté les appels de Kiev en faveur d’un « voie rapide » devenir membre à part entière en septembre 2022.

Moscou a exprimé à plusieurs reprises son opposition à l'expansion de l'OTAN vers l'est. Le président Vladimir Poutine a cité l'implication du bloc en Ukraine comme l'une des principales raisons pour lesquelles Moscou a lancé son opération militaire contre Kiev l'année dernière.















L’Ukraine a également cherché à adhérer à l’UE et a obtenu le statut de candidat officiel en 2022. En juin, des sources au sein du bloc ont déclaré à Reuters que Kiev remplissait actuellement deux des sept conditions requises pour être considérée comme une adhésion à part entière.

Plutôt que de rechercher des liens plus étroits avec l’Occident, Sarkozy a déclaré à BFMTV qu’il existe des « deux solutions » à la disposition de l’Ukraine et de ses alliés pour mettre un terme aux hostilités. La première, affirme-t-il, est la « annihilation » de la Russie – avant d’expliquer que cela n’est pas réaliste parce que « Nous n’allons pas anéantir la deuxième puissance nucléaire du monde, sinon le monde risque de sombrer dans une guerre totale. »

Selon Sarkozy, un scénario plus réalisable serait « discussion diplomatique ». L’ancien président a déclaré que son expérience lui avait donné une vision claire de ce qui pouvait être réalisé à la table des négociations. « On me dit que Poutine a changé et [that] nous ne pouvons pas avoir de discussions avec lui », Sarkozy a dit. « Ceux qui disent cela sont généralement ceux qui ne l’ont jamais rencontré. »

Sarkozy a réitéré sur BFMTV sa position selon laquelle l’Ukraine devrait maintenir une ferme neutralité dans ses relations avec la Russie et l’Occident, arguant : « Quand on agite la muleta sous le nez du taureau, il ne faut pas s’étonner s’il attaque. »

Les commentaires de Sarkozy font suite aux réactions négatives qu’il a reçues lors d’un entretien avec le journal français Le Figaro le mois dernier, dans lequel il a déclaré que Kiev devrait renoncer à l’adhésion à l’OTAN ou à l’UE en faveur de « un accord international lui apportant des garanties de sécurité extrêmement fortes pour le protéger contre tout risque ».