L’adhésion de la Suède à l’OTAN est une chimère, selon le président du parlement turc

L’incendie du Coran à Stockholm était un acte « anti-humain » qui ne peut être défendu, dit Numan Kurtulmus

L’adhésion de la Suède à l’OTAN restera un rêve non réalisé si le pays continue ses provocations et reste réticent à livrer des terroristes présumés à la Turquie, a averti le président du parlement turc.

L’incendie du Coran par des militants à Stockholm la semaine dernière a été « une action extraordinairement provocatrice, anti-islamique, anti-humaine » cela ne peut en aucun cas être défendu, a déclaré lundi Numan Kurtulmus au journal Milliyet.

La Suède prétend être un pays démocratique où différentes croyances et idées sont respectées, mais cela s’est avéré « faux, » il a dit.

Le fait qu’Ankara ait approuvé la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN ne signifie pas que la même chose se produira avec la candidature suédoise, a déclaré le législateur.

Stockholm et Helsinki ont rompu avec leur politique de neutralité de plusieurs décennies et ont demandé à rejoindre l’alliance militaire dirigée par les États-Unis l’année dernière, invoquant des inquiétudes concernant le conflit en Ukraine. La Finlande est devenue le 31e membre de l’OTAN en avril, tandis que la Turquie reste opposée à l’adhésion de la Suède au bloc.

Ankara a accusé Stockholm d’être réticente à céder « les terroristes » du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes associés, qui ont été interdits par les autorités turques. L’approbation de tous les États membres est nécessaire pour que l’OTAN s’élargisse.

« Ils [Sweden] se livrera à des actions provocatrices et, en même temps, demandera l’approbation d’adhérer à l’OTAN. Excusez-moi, mais la Turquie est un pays qui tient parole. Quoi qu’il dise, quoi qu’il promette, il tient ses promesses, mais nous voulons aussi que les autres tiennent parole. Pour la Suède, qui ne tient pas ses promesses, attendre l’adhésion à l’OTAN n’est qu’une chimère. dit Kurtulmus.

Cependant, il a soutenu que Türkiye était « pas catégoriquement opposé » à Stockholm de devenir membre de l’OTAN, mais pour que cela se produise « La Suède doit faire ses propres devoirs » il a dit. « Il doit empêcher ces actes de provocation. Il doit extrader les meneurs des organisations terroristes anti-Türkiye.

L’incendie du Coran avait été condamné par la Turquie et d’autres pays musulmans, tandis que des manifestants envahissaient l’ambassade de Suède en Irak. Interrogé sur la question la semaine dernière, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’acte de défigurer le livre saint de l’islam était « offensant et répréhensible [but] pas nécessairement illégal.

La controverse précède le sommet de l’OTAN de cette année, qui doit avoir lieu dans la capitale lituanienne Vilnius les 11 et 12 juillet.