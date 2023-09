L’adhésion de Biden au Vietnam répète les erreurs américaines du passé | Politique

Le président Joe Biden est revenu à Washington cette semaine avec son administration vantant le succès de son escale d’une journée à Hanoï, au Vietnam, après le sommet du G20 à New Delhi, en Inde.

Au-delà d’une demi-douzaine d’accords d’investissement qui ont apporté des avantages commerciaux aux deux parties, Biden a salué l’annonce selon laquelle les États-Unis avaient établi un « partenariat stratégique global » avec le gouvernement communiste du Vietnam – que Hanoi a déjà avec la Chine, la Russie et l’Inde. et la Corée du Sud.

Il a déclaré que cette amélioration historique signalait que les États-Unis étaient « entrés dans une nouvelle étape » dans le rapprochement des liens avec le Vietnam. Pourtant, même si les relations entre les États-Unis et le Vietnam se sont sans aucun doute nettement améliorées par rapport à celles d’il y a quelques décennies, l’approche de Washington à l’égard de l’Asie reste figée dans le temps.

Le résultat? Cela risque de répéter les erreurs du passé, avec des conséquences pour les États-Unis, le Vietnam et le monde.

Biden était le quatrième président américain à se rendre au Vietnam depuis la fin de la guerre, il y a près de 50 ans.

J’ai accompagné le premier. En novembre 2000, Bill Clinton s’est rendu à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï pour donner un cachet officiel à la normalisation d’après-guerre.

Pendant 20 ans après le retrait ignominieux des États-Unis du Vietnam dévasté par la guerre, les administrations américaines successives ont insisté pour punir les vainqueurs par des sanctions commerciales et le rejet des relations diplomatiques normales.

La visite de Clinton a ouvert la voie à 23 années d’amélioration constante des relations.

Cette dernière visite était très différente. Il s’agissait moins du Vietnam que de son voisin géant du nord. Sans la Chine, je suppose que Joe Biden ne se serait pas du tout rendu à Hanoï.

En observant cette dernière incursion américaine, on ne peut échapper aux 70 années d’histoire depuis que les États-Unis se sont impliqués pour la première fois dans la région après que les Vietnamiens ont sanglant les Français et mis fin à leur domination coloniale.

Ensuite, les États-Unis ont pris sous leur aile le gouvernement sud-vietnamien naissant du fervent anticommuniste Ngo Dinh Diem : la première des « marionnettes de Saigon » de l’Amérique, comme l’a qualifié Hanoï.

À l’époque des années 1950, l’Amérique trouvait sa motivation dans la menace de la « Chine rouge » et plus largement dans la « menace communiste ».

Joseph Staline de l’Union soviétique était mort récemment à Moscou, en 1953. Mao Zedong avait pris le pouvoir à Pékin en 1949. « L’Est est rouge », proclamait Mao.

L’avenir était incertain. Le communisme était en marche. De Hanoï à Jakarta, disait-on, les pays d’Asie du Sud-Est tomberaient dans le communisme comme des dominos. Seule la « puissance prééminente » du « monde libre » pourrait stopper ce changement.

Sept décennies plus tard, la puissance prédominante ne combat plus le communisme dans des guerres par procuration sur les champs de bataille d’Asie. Mais un langage similaire est encore utilisé pour ce qu’une majorité croissante de membres du Congrès américain décrit comme une nouvelle guerre froide.

Une direction républicaine Comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois (PCC) dit qu’il travaille dur pour enquêter sur la manière dont le PCC constitue une menace « existentielle » pour les « libertés fondamentales » au 21e siècle.

Ce que signifie réellement ce langage alarmiste, c’est que la Chine menace le statut de superpuissance américaine, que le monde a besoin d’une seule superpuissance et que ce surnom doit rester attaché aux États-Unis.

En mars 2015, Robert Blackwill, diplomate américain à la retraite et professeur à Harvard, a écrit un article document politique c’est devenu un modèle non officiel pour les actions américaines d’aujourd’hui en Asie.

Cela commence par une prémisse remarquable mais peu surprenante : « Les États-Unis ont constamment poursuivi une grande stratégie axée sur l’acquisition et le maintien d’un pouvoir prééminent sur divers rivaux, d’abord sur le continent nord-américain, puis dans l’hémisphère occidental et enfin à l’échelle mondiale. »

L’article de Blackwell soutient que les États-Unis doivent « protéger leur primauté systémique » et explique comment y parvenir en Asie.

Le document soutient que la Chine ne peut pas être considérée comme une « partie prenante responsable ». Le PCC possède sa propre « grande stratégie » qui cherche à « accroître le contrôle de l’État sur la société chinoise et, au-delà de ses frontières, à pacifier sa périphérie, à consolider son statut dans le système international et à remplacer les États-Unis comme puissance la plus importante ». Les États-Unis doivent donc s’assurer que la Chine sache qu’elle ne peut pas régner librement en Asie. L’administration Biden utilise à la lettre le plan Blackwell de 2015.

C’est là que le Vietnam retrouve son importance stratégique.

En employant des mots comme « concurrence stratégique », les États-Unis ont recommencé à contrecarrer les ambitions communistes perçues comme ils l’avaient fait maladroitement lors de la guerre il y a 70 ans.

Certaines questions sont rarement posées à Washington.

Pourquoi les États-Unis devraient-ils être la seule superpuissance ? Qui a confié à l’Amérique la tâche de contrecarrer les ambitions chinoises. Ces ambitions sont-elles réelles ? Dans quelle mesure le monde souhaite-t-il le maintien de la domination américaine ? Des positions plus nuancées et multilatéralistes sur les questions internationales et la construction d’un ordre mondial multipolaire ne seraient-elles pas une meilleure garantie de paix et de stabilité ?

Pour avoir un aperçu de l’esprit américain du 21e siècle, il convient de rappeler un géant de la politique américaine du siècle précédent, un personnage aujourd’hui largement oublié : le sénateur J. William Fulbright.

Fulbright a connu une conversion en 1965, devenant l’un des opposants les plus éloquents à la guerre du Vietnam et au rôle auto-sélectionné de l’Amérique en tant qu’interventionniste le plus prolifique au monde.

Il a remis en question l’hypothèse acceptée aujourd’hui par Blackwell et la plupart des Américains – l’idée de prééminence mondiale. Il a écrit un article célèbre sur « l’arrogance du pouvoir » de l’Amérique.

« Le pouvoir a tendance à se confondre avec la vertu », écrivait Fulbright. « Une grande nation est particulièrement sensible à l’idée que sa puissance est un signe de la faveur de Dieu, lui conférant une responsabilité particulière envers les autres nations… pour les refaire, c’est-à-dire à sa propre image rayonnante. »

C’était une attitude qui imprégnait les actions américaines au Vietnam ; une attitude que les Américains n’ont jamais désappris malgré des échecs répétés. La même « responsabilité particulière » a de nouveau été exercée en Irak en 2003 et tout au long des 20 années qui se sont terminées par un autre retrait ignominieux – d’Afghanistan en août 2021.

Le problème est qu’une grande partie du monde ne considère pas les États-Unis comme une force positive sans équivoque. Et nombreux sont ceux qui ne partagent pas sa vision de la Chine comme une menace existentielle.

Ne cherchez pas plus loin que le récent sommet des BRICS à Johannesburg, qui a vu plusieurs pays – dont beaucoup sont des partenaires des États-Unis – faire la queue pour rejoindre le bloc économique dirigé par la Chine. La majeure partie du monde résiste à l’idée de se laisser entraîner dans une nouvelle guerre froide. Ils résistent à l’alarmisme américain.

Comme Fulbright l’a dit il y a de nombreuses années : « Nous aimons tous dire aux gens quoi faire, ce qui est tout à fait normal, sauf que la plupart des gens n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire. »

Encore une fois, l’Amérique tente – comme c’est le cas avec d’autres pays – d’entraîner le Vietnam dans la politique d’une superpuissance.

La bonne nouvelle pour le Vietnam est qu’il est désormais suffisamment fort économiquement pour résister à l’entraînement d’un côté ou de l’autre. Elle maintiendra son équilibre prudent, en rendant l’obéissance nécessaire aux Chinois avec lesquels elle doit gérer ses différends territoriaux tout en profitant des avantages d’une relation américaine plus étroite.

Peut-être que le monde a besoin de multiples « partenariats stratégiques globaux » comme celui qu’Hanoi a avec plusieurs pays. Autrement dit, un véritable multilatéralisme.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.