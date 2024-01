L’adhésion à Amazon Prime rebondit aux États-Unis

De plus en plus de gens semblent parler d’annuler leur abonnement Amazon Prime. Mais ce n’est peut-être que du discours.

Un rédacteur de newsletter technique a récemment décrit avoir quitté Prime et réalisé que le service était “pour la plupart inutiles.” Certains membres parlent de nouvelles publicités sur le service de streaming vidéo de Prime sont un facteur décisif a rapporté le Wall Street Journal cette semaine.

Mais de nouvelles données suggèrent que la croissance des adhésions Prime pourrait avoir rebondi aux États-Unis, après avoir connu une baisse pour la première fois en 2022.

Amazon comptait 176 millions de membres Prime aux États-Unis fin 2023, soit une hausse d’environ 5 % par rapport aux 168 millions un an plus tôt, selon les estimations de Consumer Intelligence Research Partners. Cette augmentation fait suite à la toute première baisse de la croissance des adhésions de Prime en 2022, lorsque Le CIRP a déclaré que les données de son enquête montraient Prime « a pratiquement cessé de croître » aux États-Unis.

Le CIRP a également constaté que le pourcentage de clients Amazon américains avec Prime était de 74 % l’année dernière, le plus élevé jamais enregistré et en hausse par rapport au taux de pénétration de 66 % d’il y a deux ans.

“Après une impulsion tardive due à l’augmentation des achats en ligne pendant la pandémie de Covid, nous avons constaté un ralentissement de la croissance du nombre d’adhésions Prime et avons émis l’hypothèse qu’elle avait atteint sa limite théorique”, a déclaré le CIRP. dit dans un rapport . “Une augmentation du nombre de membres Prime aujourd’hui signifie que davantage de consommateurs américains trouvent Prime et que les achats sur Amazon valent donc l’investissement dans l’adhésion.”

Le porte-parole d’Amazon, Bradley Mattinger, a déclaré que le Prime Day d’Amazon en 2023 avait généré plus de nouvelles inscriptions d’adhésion que n’importe quel Prime Day précédent et que « des millions de clients » avaient rejoint le programme lors des vacances de shopping du Black Friday et du Cyber ​​Monday de l’année dernière.

« Nous continuons de constater des retours très positifs et une utilisation accrue des avantages de la part des membres Prime, et nous continuons de constater une croissance du nombre d’adhésions Prime et des taux de renouvellement élevés. Nous constatons un fort engagement parce que les membres voient une valeur convaincante dans le large éventail d’achats, d’économies. , et des avantages en matière de divertissement inclus dans leur adhésion”, a déclaré Mattinger dans un communiqué.

Le rapport du CIRP reflète le nombre total d’acheteurs Amazon individuels qui utilisent Prime. Ce nombre peut être supérieur au nombre de foyers américains qui paient pour un abonnement Prime, car plusieurs personnes d’une même famille peuvent utiliser un seul compte.

Amazon ne divulgue pas le nombre exact d’abonnés Prime. En 2021, la société a déclaré compter plus de 200 millions de membres Prime dans le monde. L’abonnement Prime, qui comprend la livraison gratuite et l’accès au streaming vidéo et à d’autres avantages, entraîne depuis des années une augmentation des dépenses et la fidélité des clients sur Amazon.

Mardi, le PDG d’Amazon, Doug Herrington a écrit dans un article de blog que les membres Prime ont reçu des colis aux tarifs de livraison les plus rapides en 2023, et que sa vitesse d’expédition ne fera que s’accélérer en 2024.

Plus tôt cette semaine, Amazon a commencé à diffuser des annonces sur son service de streaming vidéo Prime pour la première fois. Ceux qui souhaitent éviter les publicités peuvent payer 2,99 $ supplémentaires par mois.

Dans son rapport, le CIRP suggère également que le taux de pénétration élevé de Prime, combiné à l’augmentation du nombre total de membres, pourrait se traduire par une croissance des ventes pour Amazon. Amazon publie jeudi ses résultats financiers du quatrième trimestre.

