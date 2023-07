L’adepte de la secte Charles Manson Leslie Van Houten sort de prison en Californie

La disciple de Charles Manson, Leslie Van Houten, est sortie mardi d’une prison californienne après avoir purgé plus de 50 ans de prison à perpétuité pour sa participation à deux meurtres infâmes.

Van Houten « a été libéré sous surveillance conditionnelle », a déclaré le département californien des services correctionnels et de réadaptation dans un communiqué.

Elle a quitté la California Institution for Women à Corona, à l’est de Los Angeles, aux petites heures du matin et a été conduite dans un logement de transition, a déclaré son avocate Nancy Tetreault.

« Elle essaie toujours de s’habituer à l’idée que c’est réel », a déclaré Tetreault à l’Associated Press.

Quelques jours plus tôt, le gouverneur Gavin Newsom avait annoncé qu’il ne contesterait pas une décision de la cour d’appel de l’État selon laquelle Van Houten devrait bénéficier d’une libération conditionnelle. Il a dit qu’il était peu probable que la Cour suprême de l’État envisage un appel.

REGARDER | Une chronologie du culte Manson: Charles Manson: chronologie rapide des événements infâmes Raconter les meurtres de Tate-LaBianca en octobre 1969

Van Houten, maintenant âgée de 70 ans, a été initialement condamnée à mort pour avoir aidé les partisans de Manson à commettre les meurtres d’août 1969 de Leno LaBianca, un épicier à Los Angeles, et de sa femme, Rosemary. Sa peine a ensuite été commuée en prison à vie lorsque la Cour suprême de Californie a annulé la loi sur la peine de mort de l’État en 1972.

Les électeurs et les législateurs des États ont finalement rétabli la peine de mort, mais elle ne s’est pas appliquée rétroactivement.

Les LaBiancas ont été tués dans leur maison et leur sang a ensuite été maculé sur les murs. Van Houten a décrit plus tard qu’il tenait Rosemary LaBianca avec une taie d’oreiller sur la tête alors que d’autres la poignardaient. Puis, ordonnée par Charles « Tex » Watson, adepte de Manson, de « faire quelque chose », a déclaré Van Houten, elle a pris un couteau et a poignardé la femme plus d’une douzaine de fois.

Les meurtres ont eu lieu le lendemain du jour où les partisans de Manson ont tué l’actrice Sharon Tate et quatre autres personnes. Van Houten, qui avait 19 ans à l’époque, n’a pas participé aux meurtres de la Tate.

Van Houten est escorté hors d’une salle d’audience par deux shérifs adjoints à Los Angeles en décembre 1969. (George Brich/Associated Press)

Van Houten devrait passer environ un an dans une maison de transition, s’adaptant à un monde incommensurablement changé par la technologie au cours du dernier demi-siècle.

« Elle doit apprendre à utiliser Internet. Elle doit apprendre à acheter des choses sans argent liquide », a déclaré Tetreault. « C’est un monde très différent de celui où elle est entrée. »

Van Houten, qui sera probablement en liberté conditionnelle pendant environ trois ans, espère obtenir un emploi dès que possible, a déclaré Tetreault. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en counseling en prison et a travaillé comme tutrice pour d’autres personnes incarcérées.

La maison de Los Angeles où Leno et Rosemary LaBianca ont été tués est vue sur cette photo d’août 1969. (The Associated Press)

Cory LaBianca, la fille de Leno LaBianca, a déclaré la semaine dernière que sa famille avait le cœur brisé par la possibilité que Van Houten puisse être libéré.

Van Houten, une ancienne pom-pom girl du lycée et princesse du retour, a vu sa vie devenir incontrôlable à 14 ans après le divorce de ses parents. Elle s’est tournée vers la drogue et est tombée enceinte, mais a déclaré que sa mère l’avait forcée à avorter le fœtus et à l’enterrer dans le jardin de la famille.

Van Houten a rencontré Manson dans un ancien ranch de cinéma à la périphérie de Los Angeles où il avait établi sa soi-disant famille d’adeptes.

Manson est décédé en prison en 2017 de causes naturelles à l’âge de 83 ans après près d’un demi-siècle derrière les barreaux.

L’appel annule le blocage de la libération conditionnelle du gouverneur

Van Houten a été jugée apte à la libération conditionnelle après une audience en juillet 2020, mais sa libération a été bloquée par Newsom, qui a soutenu qu’elle était toujours une menace pour la société.

Elle a interjeté appel auprès d’un tribunal de première instance, qui l’a rejeté, puis s’est tournée vers les cours d’appel. En mai, la Cour d’appel du deuxième district a annulé le rejet de Newsom de sa libération conditionnelle dans une décision 2-1, écrivant qu’il n’y avait « aucune preuve pour étayer les conclusions du gouverneur » sur l’aptitude de Van Houten à être libérée.

Les juges ont contesté l’affirmation de Newsom selon laquelle Van Houten n’a pas expliqué de manière adéquate comment elle était tombée sous l’influence de Manson. Lors de ses audiences de libération conditionnelle, elle a longuement expliqué comment le divorce de ses parents, son abus de drogue et d’alcool et un avortement illégal forcé l’ont conduite sur une voie qui l’a rendue vulnérable.

Van Houten, à droite, et d’autres membres de la secte Manson, Patricia Krenwinkel, au centre, et Susan Atkins se rendent au tribunal de Los Angeles en août 1970. (The Associated Press)

Ils ont également contesté la suggestion de Newsom selon laquelle ses actes de violence passés étaient une source de préoccupation future si elle devait être libérée.

« Van Houten a fait preuve d’efforts de réhabilitation extraordinaires, de perspicacité, de remords, de plans de libération conditionnelle réalistes, du soutien de la famille et des amis, de rapports institutionnels favorables et, au moment de la décision du gouverneur, avait reçu quatre octrois successifs de libération conditionnelle », ont déclaré les juges. Ils ont également noté ses « nombreuses années » de thérapie et de conseil en toxicomanie.

Le juge dissident qui s’est rangé du côté de Newsom a déclaré qu’il y avait des preuves que Van Houten manquait de perspicacité dans les meurtres odieux.

Newsom a été déçu par la décision de la cour d’appel, a déclaré son bureau.

« Plus de 50 ans après que la secte Manson a commis ces meurtres brutaux, les familles des victimes en ressentent encore l’impact », a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué du 7 juillet.

Au total, Van Houten avait été recommandé cinq fois pour la libération conditionnelle depuis 2016. Toutes ces recommandations ont été rejetées par Newsom ou l’ancien gouverneur Jerry Brown.