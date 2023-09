Ladd McConkey de Géorgie pourrait jouer contre Auburn, 3 autres joueurs clés devraient revenir

ATHENES, Géorgie — Le receveur géorgien Ladd McConkey a une chance de faire ses débuts dans la saison samedi à Auburn, même si s’il le fait, ce serait probablement dans un rôle limité. Et trois autres joueurs clés de la Géorgie – la sécurité Javon Bullard, le défenseur Kendall Milton et Mykel Williams – ont une meilleure tendance après avoir raté le dernier match de la Géorgie. Voici ce que vous devez savoir :

McConkey, le deuxième receveur de l’équipe la saison dernière, a raté les quatre premiers matchs en raison d’une blessure au dos. Le junior a participé aux entraînements ces deux derniers jours après avoir été arrêté les deux semaines précédentes.

Bullard, l’un des meilleurs joueurs de la défense, a raté deux matchs en raison d’une entorse à la cheville. Il a participé à l’entraînement de mardi sur une base limitée.

Milton, habituellement titulaire lorsqu’il est en bonne santé, a raté deux matchs en raison d’une entorse au genou. Il a une chance de jouer samedi, mais son compatriote Roderick Robinson (entorse haute de la cheville) est peu probable.

Williams, le meilleur passeur de l’équipe et joueur de ligne défensive, devrait revenir après avoir raté le match de l’UAB en raison d’une maladie.

En savoir plus sur le statut de chaque joueur

McConkey n’a apparemment connu aucun revers cette semaine, ce qui est une bonne nouvelle car c’est ce qui a empêché sa guérison au cours du mois dernier. Il a parcouru des parcours et attrapé des balles lors de l’entraînement de lundi, selon l’entraîneur Kirby Smart, puis l’a fait et a « participé aux jeux » lors de l’entraînement de mardi.

« Je l’ai vu un peu, mais je n’en ai pas vu suffisamment pour pouvoir le juger », a déclaré Smart après l’entraînement de mardi. « Nous essayons de le faire progresser lentement. Que ce soit cette semaine dans un rôle ou le futur. Nous n’essayons pas de le faire revenir rapidement.

Milton, l’aîné souvent blessé, s’est entraîné mardi, mais Smart a déclaré qu’il n’était pas sûr de tout ce que Milton avait fait. Robinson était dans la salle d’entraînement, et avec l’étudiant de première année Branson Robinson absent pour la saison en raison d’une blessure au tendon rotulien, l’équipe n’a plus que deux boursiers. Cash Jones et le receveur Dillon Bell ont effectué des courses et des touches hors du champ arrière.

Bullard a couru sur le côté et a effectué du travail de reconnaissance mardi, mais n’a pas effectué d’exercices d’équipe à 11 contre 11. Son retour serait un énorme coup de pouce pour la défense.

Williams était attendu de retour mais ne s’est pas encore pleinement entraîné cette semaine. Il a fait quelques exercices lors de l’entraînement de mardi et Smart a classé Williams comme incertain de jouer samedi.

« Ces gars vont probablement être très proches, juste là avec Ladd et Kendall », a déclaré Smart. « Cela pourrait être le week-end jusqu’à ce que nous le sachions. »

Passé

Smart a déclaré avant le match de la semaine dernière que la Géorgie avait le plus long rapport de blessures qu’elle ait eu au cours de son mandat de huit ans. Six titulaires et six deuxièmes équipes, selon la définition de Smart, étaient absents pour la victoire 49-21 contre l’UAB.

La défense a semblé manquer le leadership et le jeu de Bullard dans le secondaire, du moins par à-coups, cédant 14 et 21 points au cours des deux dernières semaines. La défense de l’équipe première n’a concédé aucun touché au cours des deux premières semaines.

L’offensive, quant à elle, a commencé à faire son chemin sans McConkey, le quart-arrière Carson Beck ayant lancé un record de 338 verges contre l’UAB. Il y a de la profondeur au niveau du receveur, avec sept larges ayant au moins six attrapés. Et bien sûr, il y a le All-American Brock Bowers au côté rapproché.

Mais McConkey était l’un des receveurs les plus fiables et les plus polyvalents des deux équipes de championnat national, et son retour ne peut qu’aider, d’autant plus que la situation des arrières est toujours un problème et que les Bulldogs doivent s’appuyer sur Beck et le jeu de passes.

Lecture obligatoire

(Photo de Ladd McConkey : Gary A. Vasquez / USA Today)