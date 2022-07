Ladd dévoile une sculpture de poulet dans son centre-ville – Shaw Local

Chaque fois que Rhonda Bezely dit à quelqu’un qu’elle est de Ladd, elle sait quelle est la prochaine étape.

« Lad ? La maison du poulet de Rip ?

Elle a décidé d’embrasser et de célébrer la notoriété du village – sous la forme d’une sculpture de poulet colorée de 8 pieds de haut le long de la rue Main.

Rip’s Tavern a été présenté par plusieurs médias pour son poulet frit, dessinant régulièrement des lignes de clients à la porte. Ladd abrite également G & G Poultry.

Bezely a déclaré qu’elle avait entendu parler pour la première fois de la sculpture de poulet par des agents immobiliers, puis avait demandé au conseil du village si elle était en mesure de vendre des objets inutilisés du village si ces fonds pouvaient servir à l’achat de la sculpture. Ils ont dit oui, et jeudi matin, l’art public a été dévoilé le long du trottoir ouest du bloc 100 de South Main Street.

Sachant que le poulet de Rip est une attraction, avec des visiteurs venant de partout pour s’arrêter et le goûter, Bezely espère que les visiteurs resteront plus longtemps et prendront un selfie avec le poulet. Le village organise également quelques concours : prenez un selfie avec le poulet, taguez le Village de Ladd sur Facebook et vous serez mis dans un tirage au sort trimestriel. Un autre concours encourage les gens à suggérer un nom pour le poulet du centre-ville.

Bezely a déclaré que la communauté adoptait la sculpture depuis son dévoilement. Elle a déclaré que les habitants de la ville se sont portés volontaires pour acheter des bancs et installer des pots de fleurs, proposant de les arroser régulièrement et de les entretenir pour le village.

“C’est tout ce que vous voulez, pour créer une certaine fierté de la ville”, a déclaré Bezely. “C’est une bonne chose pour notre ville.”