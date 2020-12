LadBaby pourrait être sur la bonne voie pour décrocher son troisième numéro de Noël consécutif, correspondant à un exploit que seuls les Beatles et les Spice Girls ont atteint auparavant.

La sensation YouTube de 33 ans – dont le vrai nom est Mark Ian Hoyle – a déjà soulevé des milliers de dollars pour The Trussell Trust et est devenue célèbre lorsqu’il a décroché la place de Noël n ° 1 en 2018 et 2019.

Cette année, LadBaby a sorti son morceau Don’t Stop Me Eatin – et la piste est déjà prête à occuper une nouvelle fois la tête des charts cette saison festive.

Cela vient après le premier Noël No 1 de LadBaby que nous avons construit cette ville… On Sausage Rolls en 2018 ainsi que son hit de 2019 I Love Sausage Rolls.

Si LadBaby obtient la place convoitée, ils rejoindront un temple de la renommée réservé uniquement aux Beatles qui ont obtenu un numéro 1 en 1963, 1964 et 1965 ainsi qu’aux Spice Girls qui ont obtenu le titre en 1996, 1997 et 1998.







Comme les années précédentes, LadBaby a centré sa dernière chanson sur le thème des rouleaux de saucisse et les interprètes ont même glissé dans des tenues de Noël impressionnantes inspirées des rouleaux de saucisses pour le clip musical.

Avec l’aide de leurs deux fils, LadBaby et son partenaire LadBabyMum Roxanne ont créé un clip vidéo incroyable qui fait également un clin d’œil spécial à 2020.

Dans ce que LadBaby a surnommé son «année la plus importante à ce jour», l’interprète a admis que ce serait un «honneur» d’être référencé aux côtés des Beatles et des Spice Girls.

Cependant, l’artiste a également soutenu qu’ils souhaitaient simplement obtenir un numéro un afin de faire connaître The Trussell Trust.







S’adressant à la BBC, Mark a déclaré: « Les Beatles et les Spice Girls… les gens parlent de nous aussi en avoir trois. Vous savez, c’est un honneur d’être mentionné avec ces grands musiciens. Mais notre passion est d’élever le nom de cette association . »

Il a également déclaré qu’il n’était pas certain qu’ils pourraient égaler le record du Beatle de quatre numéros 1 de Noël – après avoir également atteint la première place en 1967.

LadBaby a ajouté: « Ce que nous ne voulons pas faire, c’est faire quelque chose où les gens commencent à boycotter ce que nous faisons en tant que chanson, car cela pourrait également se refléter sur l’organisation caritative. Donc, même si nous aimons le faire, nous devons savoir quand est-il juste de ne pas le faire. «







Alors que beaucoup sont convaincus que LadBaby est sur la bonne voie pour être le numéro 1 de Noël de cette année, la famille est confrontée à une concurrence féroce de stars telles que Gemma Collins et Darren Day.

Un autre single intitulé « Boris Johnson is a F *** ing C *** » est également en lice pour le titre convoité et a culminé au n ° 2 au Royaume-Uni iTunes, mais occupe actuellement la quatrième place.

Les dons pour le Trussell Trust peuvent être faits en téléchargeant l’air de Noël de LadBaby ou via le site Web de l’organisme de bienfaisance.

