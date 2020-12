LadBaby a une fois de plus décroché la très convoitée place de Noël numéro 1.

Le YouTuber Mark Hoyle et sa femme Roxanne (LadBaby Mum) ont décroché la première place dans les charts cette année avec la chanson Don’t Stop Me Eatin ‘, a révélé la Official Charts Company.

Il s’agit de leur troisième palmarès festif d’affilée, après I Love Sausage Rolls de l’année dernière et We Built This City de 2018.

La chanson recueille des fonds pour l’organisation caritative de la banque alimentaire The Trussell Trust.

S’exprimant le jour de Noël, Mark a déclaré à l’agence de presse PA: «Nous avons commencé cela il y a trois ans pour nous amuser et collecter des fonds pour une bonne cause.







(Image: PA)



« Nous espérions vraiment faire le top 40 il y a trois ans et le fait que trois ans sur les chansons se sont améliorés en termes de téléchargements chaque année, chaque année, nous avons de plus en plus de gens qui le soutiennent, de plus en plus. les gens le téléchargent, de plus en plus de gens nous soutiennent et recueillent encore plus d’argent pour l’organisme de bienfaisance chaque année, c’est incroyable… «

Il a déclaré qu’ils avaient été inspirés à soutenir le Trussell Trust car la mère de Roxanne était un partisan de longue date de l’organisme de bienfaisance.

Il a expliqué: «Nous avons toujours entendu les histoires sur les banques alimentaires et les familles qui y sont allées et à quel point la situation est mauvaise ici au Royaume-Uni pour le nombre de personnes qui dépendent des banques alimentaires et je pense que c’est l’une de ces choses qu’environ quatre, quatre … il y a un an et demi, nous étions dans une position très différente de ce que nous sommes maintenant.

« Nous savons ce que c’est quand vous avez vraiment un budget limité, que vous avez du mal à joindre les deux bouts et que vous avez peur de mettre de la nourriture sur la table, de savoir à quoi cela ressemble et de craindre d’avoir assez d’argent pour mettre de la nourriture sur la table. la table est quelque chose que nous n’oublierons jamais et pourquoi nous avons décidé de le faire. «







(Image: PA)



Le duo a également enregistré une version de la chanson de cette année, qui est une interprétation légère du succès de Journey Don’t Stop Believing avec des rouleaux de saucisse, avec Ronan Keating.

The Official Charts Company affirme que le single a connu la plus grande semaine d’ouverture pour un single cette année et qu’il est également devenu le single le plus vendu en plus de trois ans.

Ils ont ajouté que LadBaby avait maintenant égalé un record commun détenu par les Beatles et les Spice Girls, qui sont les seuls autres actes musicaux à réussir un triplé de numéros consécutifs de Noël.

The Charts Company a également déclaré que la chanson de cette année était le plus grand numéro un des trois.

LadBaby a résisté à la concurrence dans les charts de célibataires festifs de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, qui atterrit en deuxième position avec Wham! a frappé Noël dernier en troisième position.







(Image: PA)



Une chanson de protestation pleine de jurons sur le Premier ministre Boris Johnson est en cinquième position.

Il y a aussi une joie festive pour Sir Paul McCartney qui revendique l’album officiel de Noël numéro un de cette année, a déclaré la Official Charts Company.

McCartney III, qui fait suite à McCartney des années 1970 et McCartney II des années 1980, est également son premier record solo en plus de trois décennies, selon la Charts Company.

Sir Paul a déclaré: « Je veux juste dire joyeux Noël, bonne année et un grand merci à tous ceux qui ont aidé à faire de mon disque le numéro un des albums. »







(Image: Getty)



Le directeur général de la société Official Charts Company, Martin Talbot, a déclaré: «Un grand nombre de félicitations à LadBaby et Paul McCartney, les champions de Noël 2020 dans les charts officiels.

« La réussite de LadBaby à égaler les records des Beatles et des Spice Girls, sans parler des ventes et de l’argent récoltés stupéfiants, est tout simplement incroyable – et c’est formidable d’avoir un trésor national comme Sir Paul McCartney en haut du classement officiel des albums à Noël, après un écart de plus de 30 ans.

« Les deux succès sont un résumé parfait de tout ce qui est spécial dans les classements officiels du Royaume-Uni. »