LadBaby, le YouTuber amateur de saucisses qui a dominé les charts de Noël pendant trois ans, dit que 2020 sera la dernière fois qu’il sortira un single festif – à moins que Mariah Carey envie de faire un duo.

La star, de son vrai nom Mark Ian Hoyle, est en passe de redevenir No1 ce Noël avec Don’t Stop Me Eatin ‘, sa version charnue de Don’t Stop Believin’ par les rockers doux Journey.

Mais il devra battre des chansons rivales, y compris le succès romantique de Mariah All I Want For Christmas Is You et l’hymne punk juré Boris Johnson est un F ***** g C ** t, de The K ** ts.

Mark a dominé les palmarès des fêtes en 2018 avec We Built This City On Sausage Rolls, son clin d’œil au groupe de rock Starship.









Et en 2019, il a décroché la première place festive avec I Love Sausage Rolls, chanté sur l’air de I Love Rock ‘n’ Roll, par Joan Jett & the Blackhearts.

Toutes ses chansons, interprétées avec sa femme Roxanne, récoltent des fonds pour la charité de la banque alimentaire The Trussell Trust.

Mais Mark craint un retour de bâton s’il réussit un triplé de coups sûrs et envisage de se retirer avant que le public ne s’ennuie.









Il a dit: «Je pense que c’est le dernier.

«Nous n’avons plus rien de prévu. Nous ne voulons pas en arriver au point où les gens le boycottent.

«The X Factor a dominé les No1 à Noël pendant tant d’années et, à la fin, les gens les boycottaient.»

Mais Mark dit qu’il pourrait réapparaître avec une chanson d’été – ou être attiré par la reine de Noël.







Il a dit: «Si Mariah Carey m’appelle l’année prochaine, comment puis-je dire non?

«Peut-être que nous pourrions faire une collaboration: tout ce que je veux pour Noël, ce sont des rouleaux de saucisse. Tu crois qu’elle serait prête pour ça?

Hmm. Nous devrons attendre et voir.

