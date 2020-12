La star de YouTube LadBaby a dominé les charts avec son single de bienfaisance Don’t Stop Me Eating qui a remporté la première place de Noël pour la troisième année consécutive.

La star de l’internet et père de deux enfants – de son vrai nom Mark Hoyle, 32 ans – a battu Mariah Carey et Gemma Collins à la place convoitée des charts.

La reprise festive du GC et de son copain Darren Day de Baby, It’s Cold Outside s’est affrontée avec le classique festif de LadBaby et Mariah All I Want For Christmas Is You.

Mais le vlogger LadBaby les a battus au sommet, égalant le record des Spice Girls de trois sommets festifs consécutifs avec une autre offre basée sur la pâtisserie.

Don’t Stop Me Eating – sur l’air de Journey’s Don’t Stop Believing – collecte des fonds pour The Trussell Trust, qui soutient les banques alimentaires.







(Image: © Ian Boichat Origin Studios)



Le Big Top 40 officiel a annoncé dimanche la sensation Internet comme gagnante.

Ladbaby a décroché son premier numéro 1 de Noël en 2018 avec « We Built This City … On Sausage Rolls », suivi de « I Love Sausage Rolls » l’année dernière, qui a également atteint la première place.

Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi de Mariah Carey a dû se contenter du numéro 2 après que le classique de Noël ait passé les deux dernières semaines au numéro 1.







Il a également affronté des joueurs comme Robbie Williams et Taylor Swift dans la course au sommet.

Cinq ans après que Justin Bieber ait aidé le Lewisham and Greenwich NHS Choir à se rendre à Noël n ° 1, le chanteur s’est associé à la chorale pour sortir une reprise de son tube Holy.

La course précédente était au coude à coude jusqu’à ce que Justin exhorte les fans à «faire ce qu’il faut» et à acheter le single A Bridge Over You du NHS au lieu de son tube Love Yourself.







Can’t Stop Christmas de Robbie Williams, qu’il a sorti dans le cadre d’une réédition de l’album de Noël de l’année dernière, était également un prétendant.

La couverture festive de Baby, It’s Cold Outside de Gemma Collins et Darren Day a reçu une cote de 25/1 en tant que prétendant.

En faisant la promotion de son premier single, Gemma a déclaré: « Mariah doit reculer pour que je puisse remporter mon couronnement au n ° 1. Si quelqu’un sort de la diva Mariah, c’est moi. »

Gemma – qui crie « Je suis claustrophobe, Boris! » à la fin de sa chanson pour «un peu de plaisir» – a financé la chanson elle-même pour s’assurer que tous ses bénéfices reviennent à l’organisme de bienfaisance Rethink Mental Illness.