L’adaptation HBO de “The Last of Us” pousse son univers bien au-delà des jeux PlayStation

Pour l’écrivain Craig Mazin, la chose la plus effrayante Série télévisée HBO Le dernier d’entre nous n’est-ce pas les Clickers, les Bloaters ou l’une des autres horreurs de le légendaire jeu Sony PlayStation c’est basé sur. C’est le moment où un scientifique solitaire réalise qu’une infection fongique du cerveau réduira la population mondiale en cannibales sauvages. Cette scène apparaît dans un flashback nouvellement créé pour la série — ce n’était pas dans le jeu de 2013 ou sa suite 2020.

“C’est terrifiant pour moi”, m’a dit Mazin lors d’une interview en table ronde sur Zoom avant la première de l’émission le 15 janvier sur . “Cela fonde tout, et plus nous pouvons faire en sorte que le périphérique se sente réel, plus le centre se sentira réel.”

Mazin appliqué cette même curiosité à une vraie catastrophe quand il a créé Tchernobyl, la mini-série acclamée de HBO en 2019. Pour The Last of Us, flashbacks et source pseudo-scientifique de l’infection ont été dérivés d’une conversation avec le co-scénariste de la série Neil Druckman, qui a écrit le jeu et est également directeur créatif et co-président du développeur Naughty Dog. Il a savouré l’opportunité d’étendre l’univers Last of Us au-delà de ce que nous voyons dans les jeux grâce à la réaction d’un expert à cette révélation apocalyptique.

“Non seulement c’est effrayant d’entendre la scientifique dire que c’est fini, mais le moment où elle l’accepte pour elle-même et voit le drame sur son visage est quelque chose d’unique pour cette [adaptation] que je suis si heureux que nous soyons en mesure de le montrer », a déclaré Druckmann.

Les flashbacks ne sont pas le seul changement que les fans du jeu remarqueront – la chronologie a été décalée de sorte que l’épidémie s’est produite en 2003 (plutôt que le jeu en 2013), avec le récit postapocalyptique se produisant en 2023 (au lieu de 2033). Parce que le jeu s’est déroulé l’année de sa sortie, Mazin et Druckmann ont convenu que le repositionnement chronologique avait du sens puisqu’il ne changeait pas fondamentalement l’histoire.

“Si je regarde une émission en 2023 et qu’elle se déroule en 2043, c’est juste un peu moins réel. J’ai pensé qu’il serait peut-être intéressant de dire simplement : ‘Hé, regarde, dans cet univers parallèle, ça se passe bien. maintenant.’ Il s’agissait donc simplement d’aider les gens à se connecter un peu plus”, a déclaré Mazin.

“Dans la pratique, cela n’a pas changé grand-chose à part nous donner une palette légèrement différente d’accessoires, de décors et de choix de voitures. Fait intéressant, au fur et à mesure que nous avançons dans la série, nous continuons à trouver de nouveaux endroits et de nouvelles reliques de l’ancien monde, [always] revenant à cette ambiance de 2003.”

Poussé par le chagrin

L’histoire repose davantage sur un drame humain relatable. Au cours des neuf épisodes de la première saison, nous suivons le contrebandier curmudgeonly Joel Miller, qui a été accusé d’escorter la joyeuse adolescente Ellie à travers les États-Unis postapocalyptiques (nous ne dirons pas pourquoi, pour éviter les spoilers). La paire est jouée par Pedro Pascal et Bella Ramsey.

HBO



Pascal, que vous connaissez peut-être Jeu des trônes et Le Mandaloriena déclaré que la perte tragique que Joel a subie au début de l’épidémie continue de le conduire 20 ans plus tard.

“Il est complètement motivé par un traumatisme, et tout ce qu’il fait, pour le meilleur ou pour le pire, est façonné par cette perte et ne connaît plus ce genre de perte. C’est quelque chose, malheureusement, auquel tant d’entre nous peuvent s’identifier”, m’a dit Pascal sur Zoom.

“C’est incroyable d’entrer dans une adaptation d’un matériau source bien-aimé qui a une histoire humaine aussi émotionnelle au centre, pour le rendre d’autant plus douloureux. Ce que nous aimons apparemment, en tant que membres du public … nous sommes masochistes. “

Compagnon ancien de Game of Thrones Ramsey a noté qu’Ellie voit la douleur de Joel, ce qui les amène à former un lien au cours de leur voyage.

HBO



“Ellie est consciente qu’il y a quelque chose avec ce type – il y a plus en lui, ce n’est pas juste un connard grincheux pour le plaisir de le faire”, a déclaré l’acteur. “Elle voit une expérience partagée ; Ellie a perdu une personne très importante dans sa vie [as well]. Quand vous voyez quelqu’un qui a vécu quelque chose comme ça aussi, vous voulez vous connecter avec lui [even though] Joël y est très résistant.”

Plus que survivre

Le duo recherche le frère idéaliste de Joel, Tommy, qui a trouvé un but en essayant de réparer ce monde horrifiant. Il est joué par Gabriel Luna, connu pour ses rôles dans Les agents du SHIELD de Marvel et Terminator : sombre destin.

HBO



“Il désire ce que son frère a au début, c’est-à-dire sa famille – planter une graine et la regarder grandir”, m’a dit Luna par chat vidéo. “Il cherche un monde où vous pouvez vivre avec la nature, et il n’essaie plus de vous tuer activement tout le temps. Il pense que nous pouvons vraiment y revenir.”

Apparemment, le fer de lance de ce retour à la civilisation sont les lucioles, un groupe de rebelles qui repoussent le dur contrôle autoritaire de l’armée sur les survivants. Ils sont menés par Marlene, qui est interprétée par Fils de l’anarchie et L’hôtesse de l’air acteur Merle Dandridge. Elle m’a dit que les lucioles représentent “l’espoir”, alors qu’elles recherchent un moyen de redonner aux gens leur autonomie.

HBO



Ce choix de casting ravira les fans, puisqu’elle a également exprimé Marlene dans les jeux. (Acteurs du jeu Joel et Ellie Troie Baker et Ashley Johnson également apparaître dans des rôles non révélés.) Elle a également confirmé que le travail qu’elle avait fait pour l’original de 2013 s’était avéré utile lorsqu’elle revenait au rôle dans la série, mais le statut légendaire que la série avait atteint dans les années qui avaient suivi ouvrait de nouvelles voies à explorer.

“J’ai absolument revu la préparation. Et j’ai vérifié avec Neil pour m’assurer que j’avais bien compris, car avec le temps, votre mémoire peut éroder les faits réels”, a-t-elle déclaré. “Le grand cadeau d’avoir un matériel source existant qui est tellement aimé, largement diffusé et diffusé partout, c’est que vous pouvez revenir en arrière, le regarder et [immerse yourself].”

Craig Mazin et Neil Druckmann en dévoileront plus dans un podcast compagnon cela ira dans les coulisses de l’émission, a déclaré HBO lundi, avec des épisodes de podcast tombant chaque dimanche. Il sera animé par l’acteur Troie Bakerqui joue Joel dans les jeux.

