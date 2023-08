L’adaptation du manga Netflix sort le 31 août

À tour de rôle un bourré de fiction et d’émotion, Une pièce travaille vraiment dur pour convaincre les fans que cela fera du bien au manga. Avec quelques lignes épiques et L’attitude positive non-stop de Luffyle nouvelle bande-annonce—sorti moins d’un jour avant la diffusion de la série sur Netflix— s comment va le S chalut H ats combattant le vice-amiral Garp et les différents voyous s’ galerie de la Grand Line.

La bande-annonce est une excellente introduction au monde qu’Eiichiro Oda a créé avec amour depuis plus de 20 ans. années, mais cela retient pas mal de temps. La chose la plus importante qui semble manquer dans la bande-annonce, ce sont les pouvoirs de Luffy : il est un peu étrange, et le fait qu’aucune des bandes-annonces ne semble s’attarder sur ses capacités est fascinant.

Une pièce met en vedette Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy, Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro, Emily Rudd dans le rôle de Nami, Jacob Romero dans le rôle d’Usopp et Taz Skylar dans le rôle de Sanji. Matt Owens et Steven Maeda sont scénaristes, producteurs exécutifs et showrunners. Eiichiro Oda, le mangaka de la série, est producteur exécutif et a participé à et favorables à l’adaptation.

Une pièce sera disponible en streaming le 31 août sur Netflix.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, la série présentée ici n’existerait pas.

